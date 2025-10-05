Šovasar aukstais jūnijs iekavēja ne tikai graudaugu, bet arī kukurūzas sējumu attīstību. Septembra otrajā pusē augi vēl nemaz negaidīja rudeni, jo graudiem tikai piengatavības vidus (AS 75).
Toties kukurūzas vālīšu melnplaukas attīstībai nekādi šķēršļi nav novēroti.
Oktobrī uz inficētajām vālītēm turpināsies dažādu formu briesmoņu attīstība – īsti Helovīnam atbilstoši veidojumi, kuru sporu maisiņi turpinās plīst – daļa melnās masas aizlidos, daļa paliks turpat laukā.
Nav pamata bažām, ka ar aizlidojošām sporām inficētos graudaugi vai citi kultūraugi – melnplauka kukurūzai ir pašai sava.
Toties tiem, kuri pārliecības vai piespiedu kārtā izvēlas sēt kukurūzu vienos un tajos pašos laukos gadu no gada, jāizprot sēnes pacietība sagaidīt jaunos augus – kodinātu kukurūzas graudu sēja nepalīdzēs izvairīties no melnplaukas, inficēšanās nākamajā sezonā notiks no pārziemojušām sporām.
Uz vālītēm turpinās izplatīties arī melnais sodrējums un fuzarioze.
Interneta adresē noverojumi.vaad.gov.lv, atverot karti, arī oktobrī būs aplūkojami VAAD inspektoru pamanītie kultūraugu un tiem kaitīgo organismu izplatības un attīstības novērojumi Latvijas novadu laukos un dārzos.
