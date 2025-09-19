Latvijas zilās (LZ) šķirnes liellopus tur pavisam 302 saimniecībās, visvairāk Cēsu novadā. Saimnieki uzsver atbildību par vietējās šķirnes saglabāšanu un vērš uzmanību tās tālākas pastāvēšanas izaicinājumam.

Vairāk tauku un olbaltumvielu

Šāgada 5. augustā Latvijā kopumā bija reģistrēti 710 LZ šķirnes liellopi. Tie bija pavisam 32 novadu 302 saimniecībās. Pēdējo piecu gadu laikā reģistrēto LZ liellopu skaits ir kļuvis būtiski mazāks, 2020. gadā ganāmpulkos kopumā bija 880 LZ liellopu, bet 2015. gadā – 1150 liellopu. 

Visvairāk saimniecību, pavisam 27, ar LZ šķirnes liellopiem darbojas Cēsu novadā. Vismaz viens LZ šķirnes liellops šāgada augusta sākumā bija 24 Dienvidkurzemes novada saimniecībās un 18 Balvu novada saimniecībās. 

 

