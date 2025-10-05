Zemkopības ministrija ir izstrādājusi jauno "Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādņu 2026.–2050. gadam" projektu un aicina sabiedrību, nozares ekspertus un ieinteresētās puses iesaistīties dokumenta sabiedriskajā apspriešanā, kas norisināsies līdz šā gada 15. novembrim.
Izstrādātā dokumenta mērķis ir noteikt meža nozares attīstības stratēģiskos virzienus, nodrošinot meža un meža zemes ilgtspējīgu (nenoplicinošu) apsaimniekošanu, lai veidotu sakoptu, neatkarīgu un pārtikušu Latviju un vairotu cilvēku labklājību, it īpaši lauku reģionos.
Pamatnostādnēs ņemts vērā mežaudzes aprites cikla ilglaicīgums un meža nozares ieguldījums bioekonomikā un ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā Latvijā.
Lai to paveiktu, saistīto interešu grupas ir vienojušās par meža nozares attīstības pamatprincipiem, tostarp ekonomiskajā, sociālajā jomā un meža vides aizsardzībā.
Dokuments balstīts padziļinātā nozares datu analīzē, zinātniskos pētījumos un iepriekšējā plānošanas perioda rezultātu izvērtējumā.
Pamatnostādnes ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, ko izstrādā Zemkopības ministrija, sadarbojoties ar meža un saistīto nozaru profesionāļiem un saistītajām institūcijām. Pamatnostādnes veidotas saskaņā ar nacionālo meža politiku un tajā noteiktajiem meža nozares attīstības pamatprincipiem.
Ar pamatnostādņu projektu iespējams iepazīties ZM tīmekļvietnē.
Priekšlikumus un komentārus iespējams iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pastu: ilze.silamikele@zm.gov.lv vai pasts@zm.gov.lv ar norādi – par meža pamatnostādnēm.
