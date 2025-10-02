Sestdien, 4. oktobrī, Dārzkopības institūtā Dobelē norisināsies tradicionālie Ābolu svētki.
Viens no svētku centrālajiem notikumiem būs Ābolu ordeņa pasniegšana – apbalvojums, ko jau 14. reizi piešķir Dārzkopības institūts, Dobeles novada pašvaldība un Latvijas Augļkopju asociācija. Kā informē Dārzkopības institūta komunikācijas vadītāja Kristīne Liepa, svētku programmu bagātinās aptuveni 80 šķirņu ābolu izstāde ar degustācijām, kā arī plašs un daudzveidīgs pasākumu klāsts.
Ābolu ordenis tiek piešķirts par augstu profesionālo meistarību, kas sekmējusi augļkopības nozares atpazīstamību un attīstību. Šogad šo atzinību saņems Vizma un Guntis Puteņi – saimniecības "Jaunbrēmeles" saimnieki Kocēnu pagastā. Puteņu ģimene augļkopībā darbojas jau vairāk nekā divdesmit gadus. Šodien "Jaunbrēmeles" ir mūsdienīga saimniecība ar septiņiem hektāriem ābeļdārzu, kuros aug aptuveni 30 šķirņu ābeles. "Jaunbrēmeles" ir ieguvušas demonstrāciju saimniecības statusu, un Puteņi aktīvi dalās pieredzē ar citiem augļkopjiem, studentiem un interesentiem, rīkojot mācības un pieredzes dienas. Ģimene sadarbojas ar kooperatīvu "Zelta ābele", kas ļāvis kopīgi veidot uzglabāšanas infrastruktūru un paplašināt nozares iespējas. Tāpat viņi piedalās programmā "Skolas auglis", kas bērniem dod iespēju regulāri saņemt vietējos augļus un dārzeņus, veidojot veselīgus uztura ieradumus.
Puteņu ģimenei Ābolu ordenis ir apliecinājums, ka neatlaidīgs darbs, mīlestība pret savu zemi un vēlme dalīties pieredzē var nest augļus gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Viņu dzīvesstāsts rāda, ka lauksaimniecība Latvijā ir ne tikai profesija, bet arī sirdslieta, kas spēj iedvesmot citus un veidot stipru nākotni visai nozarei.
Ābolu svētkos Dobelē visas dienas garumā būs ābolu degustācija un Dārzkopības institūta zinātnieku konsultācijas, darbosies tirgus, kurā tirgosies Dobeles novada un apkārtnes mājražotāji.
Ar savām zināšanām dalīsies sidra darītavas "Sabiles sidrs", "Herbsts", "Pienjāņi" un "Lauskis", stāstot par sidra gatavošanas tradīcijām un ābolu šķirnēm, kas šim dzērienam ir vispiemērotākās, tostarp selekcionētām Dārzkopības institūtā.
