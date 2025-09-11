Laikā, kad vairākums saimnieku ārkārtas situācijā cenšas uz laukiem saglābt, ko vien iespējams, Priekules pagasta zemnieku saimniecības "Nodegi" saimnieks Gatis Ozols aicina uz pēdējo gadu norisēm lauksaimniecībā lūkoties no pavisam cita – nozares ilgtspējas un augsnes veselības – skatpunkta. 

ZS "Nodegi "arī bija pakļauti šāgada laikapstākļiem, kad lietus tīrumus skaloja tāpat kā citviet Latvijā. "Vesela augsne ar mikroorganismiem un baktērijām labi pārcieš arī ekstrēmus dabas apstākļus, esmu par to pārliecinājies un tāpēc patlaban esmu mierīgs," saka saimnieks. Gatis Ozols intervijā "Agro Topam" stāsta par saimniecībā izveidoto ilgtspējīgo saimniekošanas modeli, kas ražu nodrošina arī ekstrēmos dabas apstākļos.

Pēdējie trīs gadi lielākajai daļai Latvijas augkopju bijuši ļoti izaicinoši – ekstrēmi dabas apstākļi, minerālmēslu un graudaugu cenu šķēres, graudu cenas kritums. Kā tas ietekmējis jūsu saimniecību?

Aizvadīto trīs gadu posms saimniecībā bija ļoti labs. Izveidoju un darbībā pārbaudīju ilgtspējīgu sistēmu, sapratu likumsakarības, kļuvu gudrāks. Šis laiks bija ļoti labs pārbaudījums manas darbības modelim. Līdzībās var teikt, ka armijas spēku uzzinām kara, nevis miera laikā. Trīs lauksaimniecībai nelabvēlīgie gadi pārbauda, cik mēs esam neatkarīgi, ražīgi, konkurētspējīgi. Patlaban daudzi kolēģi sūdzas, cik viņiem slikti sokas. Tas nozīmē, ka kara laikā neesam bijuši gatavi kaut kādai situācijai. Pēdējos trīs gadus lauksaimniecībā vērtēju no šāda skatpunkta un pavisam mierīgi. Jo vieglāk pārbaudījumam izej cauri, jo labāk jūties.

Salīdzinājumā ar agrākajiem gadiem mazāk rēķinu nākotnes iespējamo peļņu, ko varēšu nopirkt, cik spīdīga būs tehnika, kā es sekoju līdzi un ieviešu modernās tehnoloģijas. 

 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē