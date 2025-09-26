Kā būvē pirmo moderno un labās prakses vēja enerģijas parku Latvijā

"Esmu ļoti gandarīta par "Laflora Energy" projektu, jo tas ir pirmais lielais vēja parks Latvijā, ko būvējam un attīstām, izmantojot jaunās paaudzes turbīnas un šobrīd modernākās pieejamās tehnoloģijas.
Kopumā "Laflora Energy" redzam kā piemēra un labās prakses projektu visai Latvijai, kurā uzņēmēji varēs novērtēt līdz šim nebijušas iespējas mūsu ekonomikai, bet iedzīvotāji – pienesumu vietējai kopienai," saka Ilvija Boreiko, AS "Latvenergo" valdes locekle un attīstības direktore.
Būvniecības uzsākšanas pamatakmeni vietējā kapitāla un inovāciju vēja enerģijas parkam (VES) bijušajos SIA "Laflora" kūdras ieguves laukos Jelgavas novada Kaigu purvā "Latvenergo" iemūrēja šā gada 22. maijā.
Projekts paredz, ka izstrādātos kūdras laukus 760 ha platībā izmantos, uzstādot 16 Baltijā modernākās vācu ražotāja "Nordex" vēja turbīnas ar kopējo jaudu 108,8 MW, nodrošinot Latvijai ilgtspējīgu un inovatīvu risinājumu atjaunīgās enerģētikas jomā – lielāko kopš Daugavas HES izbūves. "Laflora Energy" ik gadu nodrošinās elektroenerģiju, kas ekvivalenta vairāk nekā 160 000 mājsaimniecību gada patēriņam samazinās elektroenerģijas importu, kā arī radīs jaunas darba vietas un veicinās vietējo ekonomiku, tostarp ļaujot tur attīstīt zaļo industriālo zonu un piedāvāt labus noteikumus pasaulē arvien vairāk pieprasīto datu apstrādes centru izveidei.
Kopš "Laflora Energy" pamatakmens ielikšanas ceremonijas pagājis tieši pusgads, un sarunā ar Ilviju Boreiko "Latvijas Avīze" noskaidroja, kāds ir šī VES būvniecības progress.
Kādā stadijā "Laflora Energy" būvniecība ir tagad, septembrī?
I. Boreiko: Esam gandarīti, ka viss notiek pēc plāna, termiņus nedaudz pat apsteidzot. VES teritorijā šobrīd izbūvēti visi pievadceļi, pabeigti arī pamati visām 16 turbīnām, un divpadsmit turbīnām torņi jau ir samontēti. Turbīnu torņi šajā VES sastāv no divām daļām – dzelzsbetona daļa ir 120 m, virs tās montējas metāla konstrukcija. Kopējais torņu augstums ir 179 m, kopā ar spārniem 266,5 m.
Paralēli strādājam pie 110 kV apakšstacijas izbūves, kā arī jaunas kabeļu līnijas no Kaigu purva apakšstacijas "Laflora" līdz Miezītes apakšstacijai izveides. Šī līnija būs nepilnu 13 km garumā – svarīgā dzīsla, ar ko "Laflora Energy" būs savienots ar kopējo Latvijas augstsprieguma tīklu.
Diezgan daudz aktivitāšu šī VES būvniecības sakarā notiek arī ārpus Kaigu purva teritorijas. Loģistikas speciālisti ir izstrādājuši speciālus maršrutus nestandarta kravu pārvadāšanai no Ventspils ostas līdz "Laflora Energy" parkam Jelgavas novadā. Lai netraucētu satiksmi, transportēšana notiek nakts stundās, atsevišķos maršruta posmos ir arī nācies ceļu infrastruktūru uz transportēšanas laiku speciāli pielāgot. Jo pārvest, piemēram, turbīnu spārnus, kuru garums sasniedz 87 m un sver 30 tonnas, nebūt nav viegls uzdevums.