Vācu lauksaimniecības tehnikas ražotājs "Horsch" ir paplašinājis savu 'Cruiser' sēriju.
Uzņēmums papildus esošajiem Cruiser 7 un Cruiser 9 XL modeļiem ar FlexGrip zariem izlaidis jaunu kultivatoru Cruiser 12 XL.
Jaunais agregāts ir piemērots virszemes un vidēja dziļuma augsnes un rugāju apstrādei ar optimālu salmu sadalījumu pēc ražas novākšanas.
FlexGrip Cruiser 12 XL rāmis, tāpat kā pārējiem modeļiem, ir iepriekš nospriegots ar 180 kg, kas, pēc Horsch teiktā, garantē precīzu darba dziļuma kontroli pat vissarežģītākajos apstākļos. Mašīnai ir 6 rindu konstrukcija ar 17 cm rindu atstarpi, un tā strādā ar maksimālo darba dziļumu 15 cm.
Plašs veltņu klāsts nodrošina pielāgošanos visām prasībām un augsnes tipiem. Kultivatoru var aprīkot ar četrām dažādām zaru iespējām. Zari ir pieejami 5, 8 un 10 cm platumā ar vai bez karbīda uzgaļiem.
Jaunais 24 cm platais kultivatora spārns nodrošina pilnīgu virsmas nopļaušanu.
