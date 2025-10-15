Lauksaimniecības tehnikas ražotājs "Tecnoma" Francijā notikušajā izstādē "Innov-Agri 2025" prezentējis jaunākās paaudzes pašgājējsmidzinātāju' Laser.'
Jaunais agregāts no priekšgājējiem atšķiras arī ar jauno kabīni ar 4. kategorijas filtrāciju. Operatora darba vieta ir kļuvusi daudz ērtāka un tagad ir aprīkota ar regulējamu roku balstu, kas apvieno dažādas ergonomiskas vadības ierīces.
Priekšējā labajā statnī ir divi termināļi. Pirmais kontrolē visas izsmidzināšanas funkcijas. Otrais ir paredzēts tikai dzinēja un transmisijas vadībai. Kabīnē ir gaisa kondicionētājs, apsilde, ventilējams un apsildāms pneimatiskais sēdeklis, kā arī jauns radio ar MP3 un Bluetooth atbalstu. Stūres statnis ir regulējams trīs režīmos.
Atjauninātā Tecnoma Laser pašgājējsmidzinātāja tehniskās īpašības ietver: diafragmas virzuļsūkni ar jaudu 250 vai 350 l/min; ietilpīgas tvertnes darba šķīdumam ar tilpumu 3200, 4200 vai 5200 litri, kā arī LVS tērauda stieņus ar darba platumu 24–38 m vai alumīnija trīs sekciju stieņus ar darba platumu 28–44 m
(stieņiem ir arī piekļuve zemes uzraudzībai, izmantojot trīs vai piecus ultraskaņas sensorus).
Vērts atzīmēt, ka atjauninātais Tecnoma Laser pašgājējsmidzinātājs var darboties tandēmā ar Bayer Fieldview lietojumprogrammu, kas reāllaikā sistematizē un vizualizē datus par lauka sekcijām, izveidojot uzdevumu kartes, kas norāda konkrētu atrašanās vietu un visus parametrus.
