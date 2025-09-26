Straujā tehnoloģiju attīstība un inovācijas ražošanā nepaiet garām arī meža stādu audzēšanas nozarei, kurā viens no lielākajiem spēlētājiem ir AS "Latvijas valsts meži" (LVM) ar kokaudzētavām visā Latvijā.
Stāsts ir par 2024. gadā ierīkoto Mežvidu bērza sēklu plantāciju, kurā sēklas tiek iegūtas siltumnīcā, lai nenotiktu sievišķo ziedu apputeksnēšanās ar nezināmas izcelsmes putekšņiem, tā nodrošinot maksimālu iegūstamo sēklu un vēlāk izaudzēto stādu selekcijas efektu.
Bērzu sēklu ražas veicināšanai nākamajos četros gados šajā bērzu sēklu plantācijā ar vairākām zinātnē balstītām metodēm veikti 2026. gada bērzu sēklu ražas stimulēšanas pasākumi.
Metodes koku sēklu ražas stimulēšanai
Ražas veicināšanas pamatā ir bērzu ziedēšanas stimulēšana, kurai izmanto Somijā un Zviedrijā izstrādātas zinātniskajās atziņās balstītas metodes. Viena no tām ir no apakšas atstarotā gaismas daudzuma palielināšana. 2024. gadā Mežvidu bērzu sēklu plantācijā būvējot jauno plastplēves seguma siltumnīcu, augsne tajā tika noklāta ar baltu atstarojošu segumu, lai bērza stādu vainagi būtu izgaismoti no apakšas, tādējādi palielinot potenciālo bērza sēklu ražu.
Arī otra izmantotā metode saistīta ar stādiem pieejamo gaismas daudzumu – trīs mēnešu – no maija līdz augustam – garumā diennakts tumšajā laikā tiek veikta siltumnīcas apgaismošana. Pēc zviedru zinātnieku jaunākajām atziņām, papildu apgaismojums veicina ģeneratīvo pumpuru aizmešanos un nostiprināšanos, tātad – lielāku sēklu ražu pēc gada.
Trešā ražas stimulēšanas metode ir ogļskābās gāzes koncentrācijas palielināšana gaisā, ko veic ar propāna gāzes sildītāju. Ogļskābās gāzes koncentrācijas palielināšana bērzu sēklu plantācijā Mežvidos ilga nepilnu mēnesi – jūnijā. Turklāt šis process notika konkrētā diennakts laika posmā – to sāka trijos naktī un turpināja līdz astoņiem rītā.
Ieguldītā darba rezultātus varēs novērtēt 2026. gada pavasarī, kad spurdzēs nogatavosies bērzu sēklas.
Ventilatori stādu pasargāšanai no nosalšanas
Pavasara salnu risku mazināšanai un lai to dēļ nezaudētu izaudzētos jaunos meža stādiņus, LVM kokaudzētavās tiek izmantoti pretsalnu inversijas ventilatori. Tie palīdz jaunajiem augiem sekmīgi pārciest ilgās pavasara salnas un straujās temperatūras maiņas.
Vairākus gadus ventilatori tika testēti darbībā LVM Strenču un Mazsilu kokaudzētavās. LVM Sēklas un stādi ražošanas izpilddirektore Ilva Ivanova atzīst, ka ventilatori uzrādījuši augstu efektivitāti, samazinot sala un salnas bojājumus, salīdzinājumā ar platībām, kur tos nav bijusi iespēja izmantot.
Straujas temperatūras svārstības, kad pēc siltas dienas gaisa temperatūra nakts laikā noslīd zem nulles, var radīt neatgriezeniskus bojājumus stādu jaunajiem dzinumiem. Vēl jutīgākas ir stādu lapas, kas tiek bojātas pat nelielās salnās, kad temperatūra pazeminās līdz mīnus 1–3 oC.
Pēdējos gados pavasara salnas kļūst biežākas un neprognozējamākas, kā tas bija arī 2023. un 2024. gada pavasarī. Pretsalnu ventilatori ir viens no risinājumiem, tāpēc šī tehnoloģija pakāpeniski tiek ieviesta visās LVM kokaudzētavās, un jau šajā pavasarī darbojās četri pretsalnu inversijas ventilatori. Viena ventilatora aizsargājamā laukuma platība ir līdz pat 40 000 m2 – atkarībā no temperatūras un tās svārstībām.
Gaisa plūsmas darbības efekts
Ventilatoru darbības princips balstās gaisa cirkulācijā. Naktīs vai agros rītos, augsnes virsmai strauji atdziestot, augstākajos gaisa slāņos temperatūra paaugstinās, savukārt augsnes virskārtā, temperatūrai pazeminoties zem sasalšanas temperatūras, veidojas salnas. Ventilators paceļ (sajauc) siltāku gaisu no augstākiem gaisa slāņiem un novada to tuvāk zemei, novēršot temperatūras slāņošanos un salnu veidošanos, tādējādi pasargājot jauno augu dzinumus no salnu radītajiem bojājumiem.
Ventilatoriem ir automatizēta darbība, tie ir aprīkoti ar temperatūras un relatīvā gaisa mitruma sensoriem un pie noteiktas temperatūras uzsāk darbu automātiski. Šādi ventilatori ir piemēroti gan mazām, gan lielām platībām
