Veco augļu koku šķirņu ir ļoti daudz, tāpēc aprakstīšu tikai tās, kuras vēl tagad aug vai ir augušas manā dārzā. 

‘Antonovka’

Klasiska krievu tautas selekcijas šķirne, tai zināmi vismaz 17 dažādi kloni. Ļoti augsta ziemcietība, tās dēļ izplatības areāls ir ļoti tālu uz ziemeļiem. Interesanti, ka Latvijā dienvidrietumu zonā tā ir rudens šķirne, bet vidus un austrumu zonā tā ir agra ziemas šķirne. Tā kalpo kā stumbra veidotājs daudzām citām šķirnēm. Vienīgais trūkums ir vēža ieņēmība rietumu zonā. Koks veido līkumotus zarus. Sākumā aug strauji, veido platu, ieapaļu vainagu, koki ir liela auguma. Tie var sasniegt 60–80 gadu vecumu, atjaunoti pat vairāk. Pret augsni mazprasīgi, bet bagātu ražu dod mālainās augsnēs. Piejūras zonā vairāk slimo ar ābeļu kraupi, nav izturīga pret parasto augļu puvi. Vēzis bojā kokus, ja augsne ir pārmitra, bez meliorācijas. 

Sāk ražot vidēji, agri, ja ir pārbagātas ražas, augļi ir sīkāki un ražošana kļūst periodiska. Āboli labi turas kokā, jāvāc septembra beigās. Rietumlatvijā glabājas līdz decembrim, Austrumlatvijā līdz februārim. Augļi palieli līdz lieli, apaļi koniski, ar noapaļotām ribām. Pamatkrāsa zaļgandzeltena, nogatavojoties gaišdzelteni. Saulainās vasarās saules pusē var būt sārta virskrāsa. Mīkstums rupjgraudains, balts, ar īpatnēju aromātu un garšu. Universāli izmantošanai gan svaigā veidā, gan pārstrādei. 

