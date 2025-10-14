Nīderlandes uzņēmums "Zuidberg" ir izstrādājis jaunas gumijas kāpurķēdes 'Case IH Quadtrac' traktoriem.
Kāpurķēdes ir aprīkotas ar tērauda galvenajām trosēm un rāmi, kas, pēc ražotāja teiktā, apvieno izturību un elastību.
Piedziņas rievas ir paredzētas lielām slodzēm. Gumijas maisījums novērš siltuma uzkrāšanos.
Zuidberg uzklāj aizsargslāni trosēm un tērauda stiegrojumu, lai samazinātu nodilumu un apkopes izmaksas.
Quadtrac kāpurķēdes ir pieejamas divos platumos: 762 mm un 914 mm. Abi garumi ir 6350 mm.
