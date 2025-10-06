Piena pārstrādes koncerns "Food Union" zīmola "Lakto" raudzētu piena produktu ar bārbeļu garšu un "Lakto Imuno" ar meža zemeņu garšu izstrādē investējis kopumā 25 000 eiro, informē uzņēmumā.
"Food Union" piena produktu zīmolu vadītāja Estere Ermale norāda, ka šie piena produkti tika ieviesti, ņemot vērā cilvēku vēlmi rudenī pievērsties veselīgākam dzīvesveidam.
"Bārbeļu “Lakto” – inovatīvs raudzēta piena produkts ar neierastu ogu izvēli. Pagatavots no augstvērtīga piena, papildināts ar acidofīlajām un bifidobaktērijām, kā arī sastāvā ir par 30% samazināts pievienotā cukura daudzums. Meža zemeņu “Lakto Imuno” - jau zināma un patērētāju iecienīta ogu garša jaunā, miniatūrā 100 g pudelītē. Šis jogurts ražots no bezlaktozes piena un katrā porcijā satur ap 20 miljardiem pienskābes baktēriju - acidofilo un bifido kultūru -, turklāt tas ir bagādināts ar vitamīniem A, B6, B12 un D," tā zīmola vadītāja.
Jauno produktu receptes izstrādātas “Food Union” Svaigo piena produktu izcilības centrā, kas atrodas uzņēmuma galvenajā ražotnē “Rīgas piena kombinātā”.
"Food Union" koncerna, kurā ietilpst AS "Rīgas piena kombināts" un AS "Valmieras piens", apgrozījums pagājušajā gadā bija 151,9 miljoni eiro, kas ir par 1,1% vairāk nekā 2023.gadā, bet koncerna bruto peļņa pieauga par 2,4% - līdz 26,9 miljoniem eiro.
"Food Union" lielākā īpašniece ir "PAG Private Equity".
