'Kuhn Megant' sējmašīnas tagad ir pieejamas ar darba platumu 8 metri, 7,2 metri un 6 metri.
Jaunie 'Megant' 722 R, 802 R un 602 R modeļi saglabā to pašu darbības principu ar apgriežamiem un plāniem darba korpusiem, kas efektīvi iekļūst visu veidu augsnē un neprasa apkopi. Sējmašīnas balstās uz priekšējiem riteņiem un aizmugurējiem veltņiem, kas nodrošina labāku augsnes kontūru sekošanu.
Vadība notiek, izmantojot ISOBUS termināļus.
Papildu SH 1120 tvertne ar 110 litru tilpumu ļauj vienlaikus sēt divas šķirnes vai lietot mēslojumu.
Lai darbinātu sējmašīnas ar darba platumu 7,2 un 8 metri, nepieciešams traktors ar jaudu attiecīgi 180 un 200 ZS. Pēc ražotāja teiktā, jaunie produkti ir ļoti ražīgi un nodrošina augstas kvalitātes izmaksu kontroli.
