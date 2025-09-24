Lauksaimniecības tehnikas ražotājs "Bednar" ir laidis klajā jaunu uzkarināmu universālo sējmašīnu 'Sonic ON', kas apvieno 'Fertibox' tvertni ar 'Kator KN' ecēšām un 'Omega' sēšanas elementiem.
Sākotnēji ierīci bija plānots prezentēt "Agritechnica 2025" izstādē Vācijā šā gada novembrī, bet tā tika demonstrēta agrāk – InnovAgri 2025 izstādē Francijā.
Jaunais agregāts ir pieejams ar darba platumu 3 un 4 metri. Izstrādājot risinājumu, tika ņemti vērā lauksaimnieku pieprasījumi, attālums starp elementiem tika samazināts līdz 12,5–15 cm. Ierīcei ir tvertne ar 1600 litru tilpumu, un to var aprīkot ar dubultu tvertni, lai palielinātu iespējas.
Kator rotējošajām ecēšām, kas paredzētas agregatēšanai ar 250 ZS traktoru, ir hidrauliska dziļuma regulēšana, un sēšanas elementi ļauj centralizēti regulēt lemešu spiedienu līdz 75 kg.
Kalibrēšana tagad ir iespējama, izmantojot mobilo lietotni Farm Link, kas vienkāršo procesu.
