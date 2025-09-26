Lauksaimniecības tehnikas ražotājs "Rabe Agrartechnik GmbH" ir ienācis sējmašīnu tirgū.
Uzņēmums prezentējis jaunu pneimatisko sējmašīnu 'Ventus' ar 3 metru darba platumu un ISOBUS pieslēgumu.
Jauno agregātu vācu ražotājs izstrādājis ciešā sadarbībā ar Spānijas Sola, un tas ir īpaši pielāgots Eiropas tirgus prasībām. Šogad tirgū plānots laist arī mehānisko sējmašīnu.
Rabe ir daļa no Ķīnas lauksaimniecības tehnikas grupas Zoomlion un ir pozicionēts kā pilna spektra pakalpojumu piegādātājs augsnes apstrādes un sēšanas iekārtu jomā.
