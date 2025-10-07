Latvijas lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) ir oficiāli iekļauta interešu pārstāvju reģistrā.
Tas noticis saskaņā ar grozījumiem Interešu pārstāvības atklātības likumā, kas paredz pārejas periodu no 2025. gada 1. septembra līdz 2028. gada 1. septembrim.
Šajā laikā tiks ieviesta jauna kārtība, kādā organizācijas pārstāv sabiedrības intereses valsts politikas veidošanā.
LLKA šajā procesā darbojas līdzās Latvijas darba devēju konfederācijai (LDDK) un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamerai (LTRK), apliecinot savu nozīmīgo lomu lauksaimniecības nozares attīstībā un interešu aizstāvībā.
LLKA valdes priekšsēdētājs Rolands Feldmanis, kurš ir arī Lauksaimniecības konsultatīvās padomes loceklis, uzsver:
"Interešu pārstāvība nav tikai formāla klātbūtne lēmumu pieņemšanas procesos – tā ir profesionāla darbība, kas prasa padziļinātas zināšanas ekonomikā, uzņēmējdarbībā un nozares specifikā.
Lauksaimniecības sektorā interešu aizstāvība ir pilnas slodzes darbs, kas nodrošina koordinētu dialogu ar politikas veidotājiem un veicina sabalansētu, uz rezultātiem vērstu valsts politiku. Mūsu mērķis ir panākt augstāku labklājības līmeni gan iedzīvotājiem, gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem, un LLKA ir gatava šo darbu veikt ar pilnu atbildību."
Jāatgādina, ka Interešu pārstāvības likums sāka darboties 2023. gada 1. janvārī. Interešu pārstāvības jeb lobēšanas procesā organizācijas var īstenot plašākas sabiedrības intereses, ļaujot sasniegt efektīvus rezultātus konkrētas nozares attīstībā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem