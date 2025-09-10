Ja laikapstākļi ļaus, septembrī saimnieki nokuls vasaras rapšus. Ja ne – atkal jāsadzīvo ar dabas kaprīzēm. It kā nepietiktu ar nevasarīgo gaisa temperatūru un nevajadzīgo ūdens daudzumu, arī augiem kaitīgie organismi, visu slikto pārdzīvojuši, turpina savas vasaras beigu–rudens sākuma gaitas.
Gan ziemas, gan vasaras rapšus vieno vienādas slimības un no to klātbūtnes izejošās sekas.
Baltās puves dēļ ir vērts novērtēt pēcpļaujas atliekas – vai melnie sklerociji nav sabiruši pie stublāja pamatnes. Sklerociji ir gatavi pārziemot un vismaz četrus gadus pacietīgi gaidīt laukā atgriežamies jebkuru rapsi. Augu atliekās pārziemos sausās puves ierosinātāji – tie ir pelēcīgi plankumi uz stublāja, kas klāti ar melnām piknīdām.
Krustziežu sakņu augoņi pēdējos rudeņos sastapti tikai dažos laukos, bet vienlīdz labi inficē gan vasaras, gan ziemas rapšus. Septembrī iespējama jauno sējumu inficēšanās, jo snaudsporas augsnē pietiekama mitruma un siltuma apstākļos spēj aktivizēties gan rapšu, gan krustziežu nezāļu saknēs. Augi sāk nīkuļot, bet, ja sakne stipri izkropļota, rapši nepārziemo vai iet bojā nākamā gada pavasarī.
Gandrīz katrā sējumā jau dīgļlapu un pirmo īsto lapu attīstības stadijā (AS 10–11) parasti ir novērojama pirmā slimība – rapšu neīstā miltrasa. Ja iestājas augšanai nelabvēlīgi apstākļi un infekcija ņem virsroku, tad novājinātiem augiem pasliktinās pārziemošanas izredzes. Parasti gan miltrasa paliek uz dīgļlapām un pirmā lapu pāra, nesarežģot dzīvi ne augiem, ne saimniekiem. Arī krustziežu sausplankumainības un sakņu kakla un stublāju puves pazīmju parādīšanās iespējama sējumos, kuros netiks lietots fungicīds–augšanas regulators. Vēlams, lai rapši līdz ziemošanas periodam nepāraugtu 4–6 lapu (AS 14–16) attīstības stadiju. Laikapstākļu dīvainības nav paredzamas, tāpēc augšanas regulatora smidzinājuma nozīme ir cerībā, ka garā un siltā rudenī rapši neizaugs pārāk lieli. Iedarbojoties augšanas regulatoram, veidojas mazāka lapu masa, attīstās spēcīgāka sakne un augšanas punkts tiek noturēts tuvāk augsnei. Tas apgrūtina meža dzīvniekiem apēst sēdinātā rapša centrālo dzinumu. Protams, sējuma izmīdīšanas ierobežošanai tas nepalīdzēs, bet, ja dzīvnieku bari nebūs pārāk lieli, rapši izdzīvos. Biezāks lauks veidosies, kur centrālais dzinums neataugs, bet no dzīvās saknes veidosies sāndzinumi, kas augs, attīstīsies un veidos ražu.
Lai nu kā klāsies rapšiem ar šoruden piespiedu iekavēto sējas laiku, nezālēm noteikti klāsies labi. Tās gandrīz jebkuros laikapstākļos un neraugoties uz augsnes īpatnībām pamanīsies augt un patērēt rapšiem paredzētās barības vielas. Tas tādēļ, ka rapsis ir viens, bet nezāļu sugas nav saskaitāmas uz vienas rokas pirkstiem, turklāt tās aug dažādās augsnēs un dažādos apstākļos, nemaz nepieminot dīgstošo sēklu skaitu augsnē. Gadu no gada jau pierasts, ka septembra otrajā pusē atsevišķi rapšu sējumi uzzied dzelteniem ziediem.
Bieži kāds ceļ nevajadzīgu paniku pat masu medijos par it kā ziedošiem rapšiem, vērojot krustziežu nezāles, kurām septembrī ziedēt dzelteniem ziediem ir pilnīgi normāli.
Iestājoties salam, rudens ziedētājas nosals, sēklām neienākoties.
Ierobežošanas pasākumi sākti jau augustā reizē ar sēju, bet tos iespējams turpināt septembrī, pielāgojot herbicīdu augu attīstībai un sava sējuma nezāļu spektram, jo ne visi pieejamie preparāti ierobežo visas nezāles. Vieglākai un pareizai izvēlei var noderēt VAAD izdotais Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts 2025, kurā atrodami vairāki herbicīdi smidzināšanai rudenī, lai ierobežotu īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles.
Šomēnes rapšu sējumi kaitēkļiem ir daudz interesantāki nekā graudaugu lauki. Rapšu sēja šogad iekavējās, līdz ar to arī augu attīstība. Ja daba piedāvās saulainu un siltu laiku septembrī, to var izmantot spradži. Rapši no rudens spradžiem parasti nopietni necieš, jo kaitēkļiem tie garšo tikai līdz pirmo īsto lapu attīstības stadijai (AS 11).
Dažādie gliemeži, kuri, pateicoties slapjajai vasarai, sastopami visur, nopietnāk apdraud tikko dīgt sākušus sējumus, tādēļ lielāko darbu padarīja augustā, bet septembrī tie turpinās baroties ar lielākiem augiem. Sevišķi tas būs vērojams laukmalās, kas robežojas ar gliemežu pastāvīgajām dzīvesvietām – nenopļautām grāvmalām, mežmalām un dabīgi mitrām vietām, kuru šogad ir ārkārtīgi daudz. Postījumu apjoms atkarīgs no gliemežu izplatības blīvuma un augu lapu masas proporcijas – dažviet novērots, ka rapšu rindas laukmalā gandrīz iznīcinātas.
Kāpostu cekulkodes rapšu sējumos sastopamas katru rudeni. Arī šā kaitēkļa darbības atkarīgas no laikapstākļiem – siltā un sausā septembrī tauriņi rapšu lapu apakšpusē var paspēt sadēt oliņas, un no tām var pagūt izšķilties kāpuri. Tie barosies ar rapšu lapām, līdz turpat sējumā iekūņosies un pārziemos. Kāpostu un rāceņu balteņu tauriņu lidošanai vasara nebija patīkama. Rapšu sējumos šo kaitēkļu kāpuru masveida savairošanās parasti nenotiek, bet to klātbūtne ir novērota un iespējama. Toties bīstamos apjomos iespējama melno krustziežu zāģlapseņu kāpuru savairošanās – to apetīte pielīdzināma gliemežu masu aktivitātēm ar līdzvērtīgu iznākumu rapsim – sakne ir, bet lapu nav.
Sējumos nav vēlamas arī pelēko kāpostu laputu kolonijas. Tās nesavairojas ļoti bieži, bet dažkārt atsevišķos sējumos novērots, ka, blīvi pārklājot augus, tos novājina, tādējādi pasliktinot pārziemošanas izredzes.
Lai visi rudens kaitēkļi nekoncentrētos tikai uz lapām, daba piedāvā satikties arī ar stublāju un sēklu smecernieka balto un bezkājaino kāpuru. Izaugums, kurā dzīvo kāpurs, ir apaļš, gluds, un augs nav jāizrauj no zemes, lai to ieraudzītu. Sakņu augoņi, kas ir vizuāli līdzīgi, meklējami dziļāk augsnē sakņu daļā, tie ir neregulāras formas, un tajos neviens nedzīvo. Uz lapām būs redzams gaišo eju tīkls, ko veido krustziežu alotājmušas kāpuri. Lapu masa parasti izaug pietiekami liela, lai šie kāpuri neradītu nekādas augšanas grūtības rapšiem.
Interneta vietnē noverojumi.vaad.gov.lv, atverot karti, arī septembrī būs aplūkojami VAAD inspektoru pamanītie augiem kaitīgo organismu izplatības un attīstības novērojumi kultūraugiem Latvijas novadu laukos un dārzos.
