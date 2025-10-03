Biznesa centrā "Rāmava" septembra beigās aizvadīta gada lielākā tehnisko nozaru izstāde "BILTIM tehnika 2025". Izstādes rīkotāji uzsvēra, ka vairāk nekā agrāk bijis dažādu meža tehnikas demonstrējumu, apvidus automobiļu izmēģinājumu un arī augsnes minimālās apstrādes demonstrējumu tuvējā pļavā (skat. att.). Rekordliels dalībnieku daudzums – deviņi – piedāvāja graudu pirmapstrādes kompleksus.
Agro Tops uzrunāja vairākus izstādes dalībniekus, kuru piedāvājums interesēja daudzus ražotājus. Juris Vašuks, stikla šķiedras kompozītmateriālu ražošanas uzņēmuma SIA Compori valdes loceklis, uzsvēra, ka aizvien vairāk saimnieku novērtē dažādu stikla šķiedras kompozītmateriāla produktu priekšrocības salīdzinājumā ar cinkoto metālu. Šis materiāls ir īpaši piemērots agresīvai videi, tostarp lopkopības saimniecībās. Stikla šķiedras kompozīta materiāla profils sver par 75–80% mazāk nekā līdzīga izmēra tērauda profils un par 30% mazāk nekā no alumīnija gatavots produkts.
Pirmo reizi ar kompaktas klases meža tehniku no Zviedrijas izstādē piedalījās arī SIA Terri Latvia no Saldus. "Mūsu mātes uzņēmums Vecvagari M veic mežizstrādes darbus ar tehniku, ko piedāvājam pircējiem. Tā ir liela priekšrocība, jo esam ļoti labi savus produktus iepazinuši un tepat Latvijā izveidojuši rezerves daļu bāzi. Mūsu piedāvājums vispiemērotākais ir saimniekiem, kuriem pieder vismaz 300 ha meža vai arī pakalpojumu sniedzējiem," tā Gatis Čukna, Terri Latvia pārdošanas vadītājs.
SIA Heta rezerves daļu menedžeris Edgars Skulte Rāmavas biznesa centra izstādēs piedalās jau 20 gadu. Izstāžu kompleksā atrodas arī uzņēmuma birojs.
"Nesagaidīju nevienu saimnieku no Latgales, nevienu! Tā notiek pirmoreiz. Daudziem lauksaimniekiem nav naudas un ir kauns par to, tāpēc uz izstādi nebrauc.
Izstādē ļoti pietrūka traktoru, kas vienmēr ir tās odziņa. Traktortehnikas pārdevēji izstādes laikā savu piedāvājumu demonstrēja savos laukumos. Kopējais izrakstīto pavadzīmju daudzums mums veidoja līdz vienai ceturtdaļai no tā, kas ierasts Rāmavas centra izstādēs. Lēšu, ka aptuveni tikpat liels bija arī apmeklētāju kritums. Ļoti žēl," tā E. Skulte.
Savukārt SIA Preiss būve eksperts Edgars Kumštis teic, ka izstādē bija pārstāvētas aptuveni divas trešdaļas Latvijas graudu pirmapstrādes iekārtu pārdevēju. "Izstādes apmeklētību vērtēju kā viduvēju: ceturdiena – ļoti maz apmeklētāju, piektdiena – apmierinoša, sestdiena – mazliet labāk. Saprotam, ka šāgada slikto dabas apstākļu dēļ aizvien aktīvi notiek lauku darbi, tostarp rudens sēja, kas daļai saimnieku liedza apmeklēt izstādi. Šogad izskatījās, ka ir mazāk dalībnieku, tomēr bija dažādu agrāk nebijušu interesantu aktivitāšu piedāvājums, kas noteikti patika apmeklētajiem," tā E. Kumštis.
Viņš pozitīvi vērtē izstādes rīkotāju veikumu sociālajos tīklos, ziņojot par iecerētajiem jaunumiem. Tas noteikti piesaistīja apmeklētājus, rosināja interesi par vēlmi apmeklēt izstādi. "Interese par graudu pirmapstrādes produktiem ir mazāka nekā agrāk. Klienti atzīst, ka šāgada slapjā vasara, sliktie kulšanas apstākļi, zemā graudu kvalitāte un zemās graudu cenas ietekmēs nākamā gada naudas ieguldījumu," turpina eksperts. Viņš teic, ka daudzi apmeklētāji sarunās piekrita, ka
tomēr ir vērts pašiem ieguldīt graudu pirmapstrādes iekārtās lielākas drošības dēļ.
"Īpaši ekstrēmos dabas apstākļos kā šogad šāds ieguldījums ļauj saglabāt ražas kvalitāti un kulšanas tempu, kā arī dod iespēju glabāt graudus līdz saimnieku apmierinošai tirgus cenai," teic E. Kumštis un turpina: "Esam noskaņoti pozitīvi cerībā, ka pēc graudu pirmapstrādes iekārtām būs pieprasījums arī turpmāk. Visticamāk, būs mazāk lielo, bet vairāk mazo projektu."
Biznesa centra Rāmava izstāžu projektu vadītāja Laura Lūse uzsvēra, ka rudenī Rāmavā notiek tehnisko nozaru izstāde, kur lauksaimniecības nozaru dalībnieku ir mazāk nekā citu tehnisko nozaru pārstāvju. "Paldies visiem apmeklētājiem, dalībniekiem, klientiem un partneriem, kas piedalījās šajā notikumā, tikās ar esošiem un nākamajiem klientiem, sadarbības partneriem, lai klātienē aprunātos, dalītos pieredzē un noskatītu virzienus attīstībai nākamajos periodos!" saka L. Lūse. Viņa piebilst, ka Rāmavas biznesa centrā notiekošās izstādes ir kā barometrs, kas rāda nozaru aktualitātes, tendences un jaunumus.
"Patlaban ir laiks, kad saimnieki rūpīgi izvērtē prioritātes, kur un kad investēt katru eiro, un tas atspoguļojās arī izstādes dalībnieku piedāvājumā. Izstādē apskatāmais lauksaimniecības tehnikas klāsts šogad bija mazāks, savukārt citas tehnikas, transporta un arī dažādu pakalpojumu klāsts, kas noderīgs lauksaimniekiem un palīdz strādāt efektīvāk, bija plašāks," tā izstādes rīkotāja.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem