Lai nodrošinātu naudas līdzekļus kredītprocentu daļējai dzēšanai lauksaimniekiem, valdība apstiprinājusi grozījumus valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtībai investīciju veicināšanai lauksaimniecībā, paredzot 6,7 miljonu eiro papildu finansējumu.
Zemkopības ministrs Armands Krauze (ZZS) atzinis, ka pēc Lauku atbalsta dienesta sniegtās operatīvās informācijas 2025. gadā paredzētais finansējums kredītprocentu daļējai dzēšanai – 40,7 miljoni eiro – bijis nepietiekams.
Ņemot vērā šāgada laikapstākļu ļoti nelabvēlīgo ietekmi uz nozari, visā valsts teritorijā līdz 4. novembrim ir izsludināta ārkārtējā situācija lauksaimniecībā. Cietušajiem lauksaimniekiem ir samazinājusies šāgada iegūstamā raža, kas ir arī zemākas kvalitātes, tāpēc ir mazāki arī lauksaimnieku ieņēmumi.
Lai primārās lauksaimniecības produkcijas ražotāji varētu izpildīt saistības, 6,7 milj. eiro atbalsta palielinājumu segs, kredītprocentu daļējai dzēšanai novirzot pasākumā Ieguldījumi materiālajos aktīvos neizmantoto ELFLA finansējumu.
