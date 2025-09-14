Lauksaimniekiem, kuri jau paveikuši daudz neiespējamā, septembrī vēl izaicinājumu netrūks. Ja laikapstākļi turēsies vēlamajos rāmjos, varēs strādāt, ja ne – atkal jāsadzīvo ar dabas kaprīzēm. It kā nepietiktu ar nevasarīgo gaisa temperatūru un nevajadzīgo ūdens daudzumu, arī augiem kaitīgie organismi, visu slikto pārdzīvojuši, turpina savas vasaras beigu–rudens sākuma gaitas.

Kartupeļi

Kartupeļu stādījumiem lietainajos novados šī izvērtās par īpaši grūtu sezonu, jo pašai nevēlamākajai slimībai – kartupeļu lakstu puvei – lietus ir uzticamākais sabiedrotais. Pirmajos kultūrauga attīstības mēnešos slimības klātbūtni ierobežoja vasarai neraksturīgi zemā gaisa temperatūra, bet, kļūstot siltākam, toties lietum nemitējoties, lakstu puve īsā laikā pievārēja kartupeļu lakstus ar fungicīdu smidzinājumiem neaizsargātās platībās. 

Lietum turpinoties, slimību ierosinošās sporas spēja ātri inficēt bumbuļus augsnē un diezgan ātri tos sapūdēt. 

 

