Kartupeļu stādījumu platības Latvijā salīdzinājumā ar aizvadīto gadu ir mazliet lielākas, ziņo LAD. Stādījumus palielina arī lielākie audzētāji, tomēr raizēties liek šāgada dabas apstākļi, kas varētu būt iemesls šā energoietilpīgā kultūrauga audzēšanas pārtraukšanai vairākās profesionāļu saimniecībās, ziņo Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība.

Lauksaimnieki šajā sezonā pavisam ir deklarējuši 5973 hektārus kartupeļu stādījumu (neskaitot cietes un sēklas kartupeļus), kas ir par 387 hektāriem vairāk nekā pērn, vēsta LAD operatīvā informācija. Pārstrādei audzēto kartupeļu stādījumi šajā sezonā ir 1349 hektārus plaši (pērn 1159 ha), bet sēklas kartupeļi audzēti 419 hektāru platībā (pērn 422 ha), ziņo Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība. 

Cietes kartupeļus šajā sezonā Latvijā audzēja 98 saimniecības (pērn 114), reģistrētas 56 sēklaudzētāju saimniecības (pērn tikpat daudz), bet kopējais pārtikas kartupeļu audzētāju skaits ir 6227 (pērn 6800 audzētāji).

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē