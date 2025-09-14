ASV uzņēmums "PTx Trimble" ir ieviesis 'IonoGuard' tehnoloģiju NAV-960 un NAV-900 navigācijas kontrolieriem.
Šī tehnoloģija aizsargā pret Saules vētru radītiem traucējumiem, nodrošinot signāla precizitāti līdz centimetriem, izmantojot satelītu korekcijas pakalpojumu.
IonoGuard saglabā precizitāti pat nestabilā jonosfērā un ļauj strādāt bez RTK bāzes stacijas, kas ir īpaši svarīgi augstas Saules aktivitātes apstākļos.
Ģeomagnētiskās vētras ietekmē signālu starp satelītu un uztvērēju, un paredzams, ka Saules aktivitātes maksimums būs 2026. gadā.
Ar IonoGuard sistēma kļūst uzticamāka, nodrošinot stabilitāti pat spēcīgu vētru laikā.
Iepriekš prezentēta kā atsevišķs risinājums, šī tehnoloģija tagad ir integrēta NAV-960 un NAV-900 modeļos. Tehnoloģiju šajos uztvērējos var uzlabot, izmantojot Precision-IQ.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem