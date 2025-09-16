Rudens dārzs nav iedomājams bez košajiem dāliju ziediem. Lai iepazītu to šķirņu daudzveidību, dodamies aplūkot Latvijas Universitātes botāniskā dārza krāšņo dāliju kolekciju, kur vienkopus zied vairāk nekā 240 šķirņu dālijas.

Dāliju kolekciju botāniskajā dārzā XX gadsimta 40. gados sācis veidot dārznieks Ernests Palcers, bet kopš 1998. gada ar lielu rūpību dālijas kopj dārzniece un selekcionāre Inese Mellace, kura to papildinājusi arī ar pašas 16 selekcionētām šķirnēm: ‘Ausmiņu’, ‘Cukurvati’, ‘Brūklenāju’, ‘Misu’ un citām. “Dālijas ir mana mīlestība. Es mēdzu ar tām sarunāties – no rīta sasveicinos, vakarā atvados, un augi to jūt,” ar smaidu teic Inese.

Plaša šķirņu daudzveidība

Dālijas ir unikāls augs – tās apbur ar ziedu krāsu un formu dažādību. “Dāliju krāsu gammā ir gandrīz visi toņi, izņemot zilo. Arī augstumos šķirnes ir ļoti atšķirīgas – no pavisam zema 20 centimetru krūmiņa līdz staltiem augiem, kas sniedzas pat cilvēka augumā,” stāsta Inese. Kolekcijā pārstāvētas visas 14 šķirņu grupas, ko pēc ziedu formas un lieluma klasificējusi Lielbritānijas Karaliskā dārzkopības biedrība. Te var iepazīt gan vienkāršās nepildītās un anemoņu tipa dālijas, gan dekoratīvās, lodveida, pomponu, kaktusu un citas grupas, kas pārstāv šķirnes no Latvijas, Eiropas, ASV, Kanādas, Japānas un citām pasaules valstīm.

Košo dāliju laiks
Foto: Ingrīda Neusa-Luca / Latvijas Mediji

