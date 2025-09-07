Rudenī saimniekam jāliek lietā visas grāmatu gudrības, lauku dienās gūtās, arī sava un no kaimiņiem noskatītā pieredze, salāgojot to ar vietējām iespējām un vajadzībām.
Vālītēs attīstību turpinās kukurūzas graudi (AS 71–79). Ja arī septembrī turpināsies lietaino dienu pārsvars pār sausajām, tad pastiprināti attīstīsies melnais sodrējums un fuzarioze. Līdz augusta pēdējās dekādes sākumam VAAD inspektori kukurūzas laukos neatrada vālītes un skaras ar putošās melnplaukas infekcijas pazīmēm.
Septembrī vēl pastāv iespēja slimībai attīstīties, bet no rudens garuma atkarīgs, vai sporu maisi paspēs nogatavoties un pārsprāgt, lai melnā sporu masa aizlidotu pa vējam. Ja tā notiks, tad melnplaukas infekcija saglabāsies augsnē un augu atliekās, bet nākamajā sezonā, iestājoties labvēlīgiem apstākļiem, turpināsies slimības izplatība.
Lai kukurūza būtu līdzsvarā ar citiem kultūraugiem, tad arī tai pienākas kaitēkļi. Šobrīd Latvijā kukurūzas sējumos sastopamie sīkie kaitēkļi būtisku postu nerada. Tajos ir atrodamas laputis un tripši, bet vairāk rudens pusē sastopami gliemeži un peļveidīgie grauzēji. Protams, ja sējumu par noderīgu atzinis briežu vai mežacūku bars, tad zaudējumi neizbēgami, turklāt labi nomaskēti, jo meža dzīvnieku no vējiem aizsargātā apmetne nebūs redzama no lauka malas.
Interneta vietnē noverojumi.vaad.gov.lv, atverot karti, arī septembrī būs aplūkojami VAAD inspektoru pamanītie augiem kaitīgo organismu izplatības un attīstības novērojumi kultūraugiem Latvijas novadu laukos un dārzos.
