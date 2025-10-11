Īrijas uzņēmums "McHale Ploughing" prezentējis jaunu 'Terra Drive' asi 'Fusion 4' presei. Izstrāde esot notikusi pēdējos divus gadus, un jaunais produkts ir ticis pārbaudīts uz lauka Īrijas ziemeļos.
Ass mezglu ražo Somijas uzņēmums Black Briun, kas ir labi pazīstams kā kokmateriālu piekabju aprīkotājs ar piedziņas asīm un kam ir laba reputācija ziemeļvalstīs.
Ass (faktiski ir divas atsevišķas vienības ar saīsinātām asīm) tiek darbināta ar to pašu hidraulisko sistēmu, kas kontrolē preses funkcijas, un to var aktivizēt trīs dažādos veidos.
McHale izmanto ISOBUS, un manuālās vadības ierīces papildina divi papildu signāli no lauksaimniecības tehnikas.
Pirmais: ja sistēma konstatē nepieciešamību palielināt mašīnas ātrumu; otrs: ja riteņu slīdēšana pārsniedz slieksni, eļļas plūsma tiek novirzīta uz piedziņas iekārtām.
