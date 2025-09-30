Latvijā Termondas baltās (TB) trušu šķirnes dzīvnieki ievesti no Polijas, Lietuvas un Igaunijas.

Šķirnes raksturojums

Šī šķirne izveidota ap 1918. gadu Beļģijā balto trušu izlases un atlases ceļā no Beļģijas milža (Flandra), piekrustojot Bevernas balto šķirni. TB dzīvniekiem ir ļoti harmoniski veidots, garš, labi muskuļots ķermenis ar spēcīgu un platu mugurējo daļu. Mātītēm pieļaujama palielināta ādas kroka pakaklē. Galva gara un šaura, ar taisnu profilu. Ausis 13,5–15 cm garas. Apmatojums vidēji garš, pavilna bieza, zīdaina. Viss trusis ir vienmērīgi baltā krāsā. Acis sarkanas (albīnisms). Nagi bezkrāsaini. Dzīvmasa līdz 5,5 kg. Dzīvniekiem ir mierīgs raksturs.

Trīs mēnešu vecumā trusēnu dzīvmasa ir 2,6–3 kg, kautiznākums – 58–60%. Kautķermenī augsts kopproteīna, minerālvielu īpatsvars un maz tauku.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē