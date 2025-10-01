Lai palīdzētu zinātniski ietilpīgu tehnoloģiju jaunuzņēmumiem sagatavot pieteikumus dažādiem Eiropas grantu konkursiem, izstrādāta speciāla, ar mākslīgo intelektu darbināta platforma "Grant Mapper". 

Pieteikumu izveide tajā ir automatizēta, padarot birokrātisko procesu ātrāku, grantu konkursos nepieredzējušiem cilvēkiem saprotamāku un pieejamāku. "Vēlamies palīdzēt uzņēmumiem tikt pie tiem miljardiem, kas guļ dažādos Eiropas fondos. Nav pieņemami, ka jaunuzņēmumam, kurš vēlas startēt konkursā uz kādu no Eiropas grantiem, ir jāmet pie malas visi darbi, kas saistīti ar uzņēmuma darbību un attīstību, un jāvelta visa uzmanība konkursa pieteikuma rakstīšanai, jo tas aizņem ļoti daudz laika un prasa lielu piepūli, lai varētu izburties cauri visai Eiropas birokrātijai," uzskata "Grant Mapper" dibinātāja Ieva Sibilla Strupule.

Sāk ar jahtu izbraucieniem

"Lai arī esmu biznesa cilvēks un man ir grāds uzņēmējdarbības administrēšanā, kas iegūts privātā universitātē Barselonā, visos savos iepriekšējos darbos esmu bijusi saistīta ar tehnoloģijām un datu apstrādi. Esmu strādājusi gan finanšu, gan informācijas tehnoloģiju uzņēmumos. Pirms desmit gadiem Itālijā sāku būvēt savu pirmo uzņēmumu, kas piedāvāja tehnoloģisko platformu jahtu izbraucieniem – līdzīgi kā "Airbnb" mājokļu īrei. Šo uzņēmumu pēc pāris gadiem izdevās veiksmīgi pārdot," savu darba pieredzi un pirmos soļus uzņēmējdarbībā apraksta I. S. Strupule. Pirms ķeršanās pie "Grant Mapper" idejas īstenošanas, viņa piecus gadus attīstījusi savu jaunuzņēmumu "Material Mapper", 

