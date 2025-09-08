Lauksaimniecības tehnikas ražotājs "Case IH" ir oficiāli prezentējis savu jaudīgāko traktoru 'Steiger Quadtrac' līnijā. Tas ir 'Case IH Steiger 785 Quadtrac' modelis ar maksimālo dzinēja jaudu 853 ZS.
Šī mašīna ir aprīkota ar Connectivity Included sistēmu, kā arī citām viedām iespējām un risinājumiem visefektīvākajai, ātrākajai un precīzākajai vadībai gan uz lauka, gan ārpus tā.
Jaunajam Case IH Steiger 785 Quadtrac traktoram ir gandrīz par 10% lielāka jauda nekā flagmanim Steiger 715 Quadtrac, tāpat jaunajam aprīkojumam ir par 40% lielāks griezes moments. Traktors standarta aprīkojumā ir aprīkots ar automatizācijas funkcijām, tostarp AccuTurn Pro un AccuSync.
Datu apmaiņa ir iespējama, izmantojot FieldOps, kas jau ir kļuvis par tradīciju. Jaunais Case IH Steiger 785 Quadtrac traktors
piedāvā papildu jaudīgu piekari, kas nodrošina vienmērīgāku braukšanu un uzlabotu saķeri, palīdzot samazināt augsnes sablīvēšanos
Modelis ir pieejams ASV un Eiropas lauksaimniekiem ar Connectivity Included programmu, trīs gadu (vai 2000 stundu) garantiju un SCR emisiju sistēmu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem