Svaigpiena ražotājiem un pircējiem turpmāk būs lielāka brīvība sadarbības partneru izvēlē.
To paredz valdības apstiprinātie grozījumi veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasībās svaigpiena apritei.
Turpmāk atcelts aizliegums aizliegums svaigpiena ražotājam mainīt svaigpiena pircēju, gadījumos, kad svaigpienā ir pārsniegti nekaitīguma rādītāji un ir uzlikts neatbilstību novēršanas termiņš. Tādējādi izvēle par ražotāju, no kura pirkt svaigpienu, kā arī pircēju, kuram svaigpienu pārdot, ir atstāta pašu uzņēmēju ziņā, mazinot birokrātisko slogu un vairojot savstarpējo uzticēšanos.
Līdz šim konstatēto neatbilstību novēršanas laikā svaigpiena pircējam nebija iespēju mainīt ražotāju, no kura iegādāties svaigpienu. Bet grozījumi noteikumos paredz, ka neatbilstību novēršanas termiņā ražotājam būs tiesības mainīt pircēju, bet pircējam – mainīt ražotāju. Novēršot aizliegumu pircēja maiņai, tiek samazināts birokrātiskais slogs gan svaigpiena ražotājiem, gan Pārtikas un veterinārā dienesta darbiniekiem, kā arī sniegtas lielākas iespējas uzņēmējiem mainīt sadarbības partnerus un pielāgoties tirgus apstākļiem.
Mazajiem govs un kazas svaigpiena ražotājiem atvieglotas obligāto pārbaužu prasības
Apstiprināti grozījumi prasībās govs un kazas svaigpiena apritei nelielā apjomā, paredzot uz risku analīzi balstītu pieeju pārbaudēm dzīvnieku novietnēs svaigpiena ražotājiem, kuri tieši piegādā svaigpienu galapatērētājiem vai mazumtirdzniecības vietām, tādējādi mazinot birokrātisko slogu.
Līdz šim noteikumi prasīja, lai visas svaigpiena ieguves dzīvnieku novietnes Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) pārbaudītu vismaz vienu reizi gadā.
Izmaiņas noteikumos paredz, ka turpmāk PVD dzīvnieku novietņu pārbaudes veiks, pamatojoties uz riska analīzes rezultātiem, nevis obligāti katru gadu. Šāda pieeja mazinās administratīvo un arī finansiālo slogu svaigpiena ražotājiem.
