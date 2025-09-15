Eiropas valstīs rāceņu dzeltenais vīruss (TuYV) ziemas rapšos ir būtisks patogēns jau vairāk nekā 20 gadus un rada ekonomiskus zaudējumus ne tikai ziemas rapšiem, bet arī citiem kultūraugiem, piemēram, pākšaugiem.

2024. gada rudenī Latvijā daudzviet bija pamanāma rāceņu dzeltenā vīrusa (TuYV eng. Turnip yellows virus) infekcija ziemas rapšu sējumos. Vīrusa izplatība turpinājās arī 2025. gada pavasarī un vasarā. TuYV vīrusam raksturīgās pazīmes ir sarkani iekrāsotas rapša lapu malas. 

Vīrusa dēļ samazinās raža un eļļas saturs. 2024. gada siltais un garais rudens bija labvēlīgs faktors straujas infekcijas attīstībai. Konstatēti vairāki ziemas rapšu lauki, kuros inficēto augu skaits pārsniedza pat 80%.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē