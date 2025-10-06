Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) noteikumus par atbalsta piešķiršanu bioloģiski vērtīgo zālāju (BVZ) atjaunošanai.
Finansējums piešķirts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), lai palielinātu apsaimniekoto BVZ platību un atgriestu šīs aizaugušās zālāju biotopu platības apsaimniekošanā.
Pasākumam apstiprinātais finansējums ir 2 miljoni eiro, no kura 85% veido ELFLA, bet 15% ir valsts budžeta līdzekļi, kā arī vienu miljonu eiro liels papildu valsts budžeta līdzfinansējums.
Kā norāda ZM, zālāju biotopus Latvijā dažkārt apsaimnieko neatbilstoši, pamet vai pārveido citos zemes lietošanas veidos.
Lai aizaugušos un pamestos zālājus sakoptu, nodrošinot un palielinot augu un putnu sugu dzīvotņu platību, noteikumi paredz atbalsta nosacījumus, pieteikšanās kārtību un pēcnosacījumus pasākumā Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana (LA4.6.).
Lauksaimnieku pieteikšanās atbalstam BVZ atjaunošanai ir brīvprātīga.
Projekts jāīsteno divu gadu laikā pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu. Zālāju atjaunošana jāsāk ne vēlāk kā deviņus mēnešus pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas.
Atbalstam pieteiktai platībai jābūt vismaz 0,3 ha, un viena poligona platībai – vismaz 0,1 ha.
Ar zālāju biotopu atjaunošanu saistītās izmaksas tiks segtas kā vienības izmaksas – 1900 eiro par vienu atbalsttiesīgās platības hektāru.
Atbalsta intensitāte ir 90% no projekta attiecināmajiem izdevumiem, un pasākumā ir pieejams avanss līdz 50% no projekta kopējā publiskā finansējuma.
Vienlaikus pēc pasākuma LA4.6. īstenošanas pretendentam ir jāturpina apsaimniekot atjaunoto platību un to uzturēt labā stāvoklī, ieviešot lauku attīstības pasākumu Zālāju biotopu apsaimniekošana (LA10.5.).
Ja šo prasību neievēro, tad Lauku atbalsta dienests ir tiesīgs jau izmaksātajam publiskajam finansējumam piemērot finanšu korekcijas, pieprasot daļēji atmaksāt atbalstu.
