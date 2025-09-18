Cloudy 11.2 °C
Saimniekam zināšanai! Jaunumi augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

Sagatavots pēc VAAD informācijas / Agro Tops
2025. gada 18. septembris, 00:01
2025. gada 18. septembris, 00:01
Smidzināšanas darbi.
Smidzināšanas darbi.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) informē, ka Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļauti četri jauni ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi (AAL).

Mainīti AAL Limex, Plexeo 90 EC un Evagio Plus nosaukumi uz Substral Limex, Plexeo Plus un Evagio Forte

Vairākiem AAL pagarināts reģistrācijas termiņš, kā arī veikti grozījumi lietojuma atļaujas nosacījumos. Dzīvo organismu saturošu AAL ABS sistēma atļauts papildus izplatīt kastē ar iepakojumiem, kuros katrā atrodas 500 Neoseiulus cucumeris imago.

Herbicīdi

Roxy XL – 2. reģ. klase; darbīgā viela: prosulfokarbs 900 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbības AAL, ko augi uzņem caur saknēm un dzinumu un ko atļauts lietot kā herbicīdu īsmūža divdīgļlapju un atsevišķu īsmūža viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, ziemas tritikāles sējumos un kartupeļu stādījumos.

Ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu sējumus apsmidzināt rudenī pirms nezāļu sadīgšanas, 

tūlīt pēc kultūraugu sējas līdz kultūraugu dīgšanas sākumam (AS 00–09) vai apsmidzināt sējumus rudenī pirms nezāļu sadīgšanas, tūlīt pēc kultūraugu pirmās lapas parādīšanās līdz kultūraugu cerošanas beigām (AS 10–29). Deva – 3,15 l/ha.

Kartupeļu stādījumus apsmidzināt pirms nezāļu sadīgšanas, pirms kartupeļu sadīgšanas (AS 00–09). Deva – 3,5 l/ha.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena.

Reģistrācijas termiņš: 12.06.2025.–31.01.2028.

Mota – 2. reģ. klase; darbīgā viela: metazahlors 400 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbības AAL, ko augi uzņem caur lapām un saknēm un ko atļauts lietot kā herbicīdu īsmūža divdīgļlapju un dažu īsmūža viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras rapšu, ziemas un vasaras ripšu, sinepju, ziedkāpostu, galviņkāpostu, brokoļu, Briseles kāpostu, Ķīnas kāpostu un Pekinas kāpostu sējumos un stādījumos.

Ziemas un vasaras rapšu, vasaras ripšu sējumus apsmidzināt pēc sējas (AS 00–09) vai pēc rapšu sadīgšanas līdz 8 lapu stadijai (AS 10–18) nezāļu dīgšanas laikā vai, vēlākais, nezāļu dīgļlapu stadijā, līdz nezāles sasniedz pirmo īsto lapu stadiju.

Ziemas ripšu, sinepju sējumus apsmidzināt pēc kultūrauga sējas līdz kultūrauga 6 lapu stadijai (AS16).

Galviņkāpostu, ziedkāpostu, Briseles kāpostu, brokoļu, Pekinas kāpostu*, Ķīnas kāpostu* sējumus vai stādījumus apsmidzināt pēc kultūrauga sējas, 8–10 dienas pēc kultūrauga izstādīšanas līdz kultūrauga 6 lapu stadijai (AS16).

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena. Deva – 1.875 l/ha.

Reģistrācijas termiņš: 13.06.2025.–31.10.2027.

Fungicīdi

Treso 500 SC – 2. reģ. klase; darbīgā viela: fludioksonils 500 g/l.

Atļauts lietot kā pieskares iedarbības fungicīdu baltās puves (Sclerotinia sclerotiorum) ierobežošanai ziemas un vasaras rapšu, ziemas un vasaras ripšu* un sinepju* sējumos.

Apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga sekundāro ziedkopu parādīšanos līdz ziedēšanas beigām (AS 57–69).

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena. Preparāta deva 0.5–0.75 l/ha.

Reģistrācijas termiņš: 20.06.2025.–30.09.2027.

Architect – 2. reģ. klase; darbīgās vielas: piraklostrobīns 100 g/l, kalcija proheksadions 25 g/l, mepikvāta hlorīds 150 g/l.

Atļauts lietot kā sistēmas iedarbības fungicīdu slimību – sausā puve (Plenodomus lingam), krustziežu gaišplankumainība (Pyrenopeziza brassicae) – ierobežošanai un kā augu augšanas regulatoru ziemas un vasaras rapšu, ziemas un vasaras ripšu, linu, sējas idras, saflora un eļļas rutku sējumos, kā arī sinepju, magoņu, sezama un kaņepju sēklas ieguvei paredzētajos sējumos.

Ziemas rapšu sējumus apsmidzināt rudenī, sākot no trīs lapu stadijas līdz sānu dzinumu attīstības sākumam (AS 13–20). Sējumus var apsmidzināt arī pavasarī, sākot ar sānu dzinumu attīstības sākumu līdz dzelteno pumpuru stadijai (AS 21–59). Apstrādājot vienu reizi sezonā, lietot devu 1–2 l/ha. Gan rudenī, gan pavasarī var apstrādāt arī atkārtoti pēc 14 dienām, katrā reizē lietojot devu 1 l/ha.

Vasaras rapšu sējumus apsmidzināt pavasarī, sākot ar sānu dzinumu attīstības sākumu līdz dzelteno pumpuru stadijai (AS 21–59). Atkārtoti var apsmidzināt pēc 14 dienām.

Ziemas un vasaras ripšu*, sinepju* (sēklai), linu*, magoņu* (sēklai), sējas idras*, sezama* (sēklai), kaņepju* (sēklai), saflora*, eļļas rutka* sējumus apsmidzināt, sākot no kultūrauga sāndzinumu veidošanās sākuma līdz dzelteno pumpuru stadijai (AS 21–59). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena. Deva – 2 l/ha.

Reģistrācijas termiņš: 20.06.2025.–15.10.2026.

Mainīti atļaujas nosacījumi

Vazanti – tagad var lietot kā fungicīdu arī ziemas un vasaras rapšu, ziemas un vasaras ripšu sējumos baltās puves (Sclerotinia sclerotiorum) ierobežošanai, apsmidzinot sējumu profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no kultūrauga ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61–69).

Tāpat Vazanti lietojams ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, ziemas un vasaras tritikāles, kā arī rudzu sējumos, kur ierobežo: graudzāļu miltrasu (Blumeria graminis), kviešu lapu pelēkplankumainību (Zymoseptoria tritici), kviešu lapu dzeltenplankumainību (Pyrenophora tritici-repentis), brūno rūsu (Puccinia recondita), dzelteno rūsu (Puccinia striiformis), kviešu plēkšņu plankumainību (Parastagonospora nodorum), vārpu fuzariozi (Fusarium spp.), miežu lapu tīklplankumainību (Pyrenophora teres), stiebrzāļu gredzenplankumainību (Rhynchosporium secalis), pundurrūsu (Puccinia hordei), ramulāriju (Ramularia collo-cygni).

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena.

Acetami 20 SG un Acetazol 20 SG – vairs nav atļauts lietot salātu, spinātu sējumos, un palielināts nogaidīšanas laiks no 7 dienām uz 14 dienām, lietojot ziedkāpostu un brokoļu stādījumos.

Ziemas un vasaras rapšos, ziemas un vasaras ripšos* AAL ierobežo: krustziežu spīduli (Meligethes aeneus), krustziežu sēklu smecernieku (Ceutorhynchus assimillis), krustziežu sēklu pangodiņu (Dasyneura brassicae).

Kartupeļiem – laputis (Aphididae), kartupeļu lapgrauzi (Leptinotarsa decemlineata), cikādes (Eupteryx aurata).

Lauka pupām* – laputis, pupu sēklgrauzi (Bruchus rufimanus).

Ābelēm, bumbierēm – ābolu tinēju (Cydia pomonella), tinējus (Tortricidae), bruņutis (Parthenolecanium cornis), laputis, ābeļu lapu pangodiņu (Dasineura mali), bumbieru lapu pangodiņu (Dasineura pyri), bumbieru ziedu smecernieku (Anthonomus piri).

Ķiršiem – ķiršu mušu* (Rhagoletis cerasi), laputis.

Plūmēm – laputis, zāģlapsenes (Hoplocampa spp.).

Galviņkāpostiem, ziedkāpostiem, brokoļiem, Briseles kāpostiem – laputis, siltumnīcu baltblusiņu (Trialeurodes vaporariorum), tripšus (Thysanoptera).

Garšaugiem – laputis.

Krāšņumaugiem (atklātā laukā) – laputis, siltumnīcu baltblusiņu.

Stādiem, dēstiem (kokaudzētavās), Ziemassvētku eglītēm (atklātā laukā) – laputis, tinējus* (Tortricidae), lapgraužus* (Chrysomeliade).

Esošos Acetami 20 SG un Acetazol 20 SG krājumus, kas saražoti līdz 2025. gada 12. jūnijam, atļauts izplatīt līdz 2025. gada 12. decembrim.

Pagarināts reģistrācijas termiņš

Argos, Rapsan Plus, Rapsan Plus SC, Butisan Avant, Butisan Pro, Butisan Star, Tanaris – reģistrācijas termiņš pagarināts līdz 31.12.2027.

Effector, Delan Pro – reģistrācijas termiņš pagarināts līdz 31.01.2028.

* Mazais lietojums.

