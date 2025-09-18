Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) informē, ka Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļauti četri jauni ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi (AAL).
Mainīti AAL Limex, Plexeo 90 EC un Evagio Plus nosaukumi uz Substral Limex, Plexeo Plus un Evagio Forte.
Vairākiem AAL pagarināts reģistrācijas termiņš, kā arī veikti grozījumi lietojuma atļaujas nosacījumos. Dzīvo organismu saturošu AAL ABS sistēma atļauts papildus izplatīt kastē ar iepakojumiem, kuros katrā atrodas 500 Neoseiulus cucumeris imago.
Herbicīdi
Roxy XL – 2. reģ. klase; darbīgā viela: prosulfokarbs 900 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbības AAL, ko augi uzņem caur saknēm un dzinumu un ko atļauts lietot kā herbicīdu īsmūža divdīgļlapju un atsevišķu īsmūža viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, ziemas tritikāles sējumos un kartupeļu stādījumos.
Ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu sējumus apsmidzināt rudenī pirms nezāļu sadīgšanas,
tūlīt pēc kultūraugu sējas līdz kultūraugu dīgšanas sākumam (AS 00–09) vai apsmidzināt sējumus rudenī pirms nezāļu sadīgšanas, tūlīt pēc kultūraugu pirmās lapas parādīšanās līdz kultūraugu cerošanas beigām (AS 10–29). Deva – 3,15 l/ha.
Kartupeļu stādījumus apsmidzināt pirms nezāļu sadīgšanas, pirms kartupeļu sadīgšanas (AS 00–09). Deva – 3,5 l/ha.
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena.
Reģistrācijas termiņš: 12.06.2025.–31.01.2028.
Mota – 2. reģ. klase; darbīgā viela: metazahlors 400 g/l.
Selektīvs, sistēmas iedarbības AAL, ko augi uzņem caur lapām un saknēm un ko atļauts lietot kā herbicīdu īsmūža divdīgļlapju un dažu īsmūža viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras rapšu, ziemas un vasaras ripšu, sinepju, ziedkāpostu, galviņkāpostu, brokoļu, Briseles kāpostu, Ķīnas kāpostu un Pekinas kāpostu sējumos un stādījumos.
Ziemas un vasaras rapšu, vasaras ripšu sējumus apsmidzināt pēc sējas (AS 00–09) vai pēc rapšu sadīgšanas līdz 8 lapu stadijai (AS 10–18) nezāļu dīgšanas laikā vai, vēlākais, nezāļu dīgļlapu stadijā, līdz nezāles sasniedz pirmo īsto lapu stadiju.
Ziemas ripšu, sinepju sējumus apsmidzināt pēc kultūrauga sējas līdz kultūrauga 6 lapu stadijai (AS16).
Galviņkāpostu, ziedkāpostu, Briseles kāpostu, brokoļu, Pekinas kāpostu*, Ķīnas kāpostu* sējumus vai stādījumus apsmidzināt pēc kultūrauga sējas, 8–10 dienas pēc kultūrauga izstādīšanas līdz kultūrauga 6 lapu stadijai (AS16).
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena. Deva – 1.875 l/ha.
Reģistrācijas termiņš: 13.06.2025.–31.10.2027.
Fungicīdi
Treso 500 SC – 2. reģ. klase; darbīgā viela: fludioksonils 500 g/l.
Atļauts lietot kā pieskares iedarbības fungicīdu baltās puves (Sclerotinia sclerotiorum) ierobežošanai ziemas un vasaras rapšu, ziemas un vasaras ripšu* un sinepju* sējumos.