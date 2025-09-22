Kā pareizi nosiltināt privātmāju?Jautā Jūlija P.
Kas jāņem vērā, siltinot māju no ārpuses?Interesējas Juris B.

Lai uzlabotu ēkas energoefektivitāti un atjaunotu tās izskatu, jāizvēlas kāda no fasādes siltināšanas sistēmām.

Sertificētas siltināšanas sistēmas

ETICS (External Thermal Insulation Composite System – ārējā siltumizolācijas kompozītmateriālu sistēma) ir sertificēta fasāžu siltināšanas sistēma, kas izstrādāta betona, bloku, gāzbetona, laukakmeņu un ķieģeļu mūra ēku siltināšanai. Materiāli ir savstarpēji saderīgi, ar labām ugunsdrošības īpašībām, mehānisko izturību. Sistēmu var ierīkot arī uz koka fasādēm, taču montāža un sasniedzamais rezultāts var atšķirties.

Pareiza fasādes projektēšana un izbūve ir sarežģīta, tāpēc daļa darbu jāuztic arhitektiem un projektētājiem. Svarīgi konsultēties ar nozares speciālistiem, izmantot tikai konkrētās sistēmas sarakstā ietvertos materiālus un ievērot norādījumus, padomus un materiālu iestrādes nosacījumus.

