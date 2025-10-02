Latvijas Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī sestdien, 4. oktobrī, no plkst. 9 līdz 17 notiks Ražas svētki.
Kā informē Latvijas Nacionālā botāniskā dārza Vides izglītības centra "Botania" kuratore Laura Līdaka, Nacionālajā botāniskajā dārzā apmeklētājus gaida kartupeļu selekcijas labākais veikums, rudens sēņu izstāde, krāšņas dāliju dobes un šī gada pēdējais stādu gadatirgus.
No 4. līdz 10. oktobrim vides izglītības centra "Botania" telpās būs apskatāma kartupeļu izstāde, kur būs labākās Latvijā izveidotās kartupeļu šķirnes no Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļos, arī leģendārā šķirne 'Agrie Dzeltenie’, šogad reģistrētā kartupeļu šķirne 'Vilmara' un daudzas citas. Kartupeļus varēs ne tikai apskatīt, bet arī uzzināt šķirņu agrīnumu, gatavošanas tipu, izturību pret slimībām un citas lietas.
Latvijas Mikologu biedrība 4. oktobrī aicina apmeklēt rudens sēņu izstādi un izglītojošas lekcijas par sēnēm. Plkst. 12.00 farmaceite Audrone Spārīte-Jansone stāstīs par indīgajām sēnēm; plkst. 13.00 grāmatas "Aliansē pret vēzi" autore Maija Pohodņeva stāstīs par ārstnieciskajām sēnēm un to lietošanu; plkst. 14.00 Andra Simanova un Evita Veinberga stāstīs par etnomikoloģijas ekspedīcijās redzēto un piedzīvoto.
Nacionālajā botāniskajā dārzā stādu gadatirgū tiks piedāvāti augļu koku un ogulāju rudens stādi un ziemciešu stādi. Botāniskā dārza oranžērijas speciālisti piedāvās dažnedažādus telpaugus. Stādu gadatirgus notiks līdz plkst. 14.