Zemkopības ministrija nolēmusi, ka, ņemot vērā nelabvēlīgos laikapstākļus 2025. gadā, paredzētas atkāpes no noteikumu nr.834 "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem" prasībām.
Īpaši jutīgajās teritorijās slāpekli saturošos mēslošanas līdzekļus, kūtsmēslus un fermentācijas atliekas varēs izkliedēt līdz šāgada 5. novembrim gan kultūraugiem, gan zālājiem.
Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) aicina lauksaimniekus slāpekli saturošos mēslošanas līdzekļus, kā arī kūtsmēslus un fermentācijas atliekas pēc noteikumos paredzētajiem termiņiem lietot apzinīgi, kā arī sekot līdzi meteoroloģiskajām prognozēm, lai nodrošinātu to efektīvu lietošanu un novērstu iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.
Lauksaimniekiem, kuri lieto mēslošanas līdzekļus un apsaimnieko lauksaimniecībā izmantojamo zemi vismaz 20 ha platībā vai audzē dārzeņus, kartupeļus, augļu kokus vai ogulājus vismaz 3 ha platībā un kuriem jāiesniedz mēslošanas plānu kopsavilkumi, to varēs izdarīt līdz šāgada 5. decembrim.
VAAD atgādina, ka kopsavilkums nav jāiesniedz, ja lauku vēsture un mēslošanas plāns ir pieejams LIZ pārvaldības sistēmā.
Ekoshēmu atbalsta saņemšanai dati jāiesniedz līdz 5. novembrim
Tāpat saimniekiem jāņem vērā, ka ekoshēmu (EKO2_1, EKO4, EKO5) atbalsta maksājumu saņemšanai līdz 5. novembrim jāiesniedz dati Valsts augu aizsardzības dienestam (VAAD).
Kā informē VAAD pārstāvji, to var izdarīt šādos veidos:
- ja lauksaimnieks atbalsta saņemšanai nepieciešamos datus uzskaita sistēmās "Mans Lauks", "eAgronom", "GeoFace", tie līdz 5. novembrim jānosūta uz LIZ pārvaldības sistēmu, izmantojot sistēmās ieviesto datu sūtīšanas funkcionalitāti. Pirms datu nosūtīšanas jāpārliecinās, vai izmantotā platforma ir pilnvarota datu nosūtīšanai uz LIZ pārvaldības sistēmu;
- informācijas uzskaiti var veikt MS Excel lauku vēstures veidlapā, kas pieejama Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (LAD EPS). Aizpildītā veidlapa līdz 5. novembrim jānosūta uz e-pastu lizps.atbalsts@vaad.gov.lv;
- informācijas uzskaiti var veikt arī VAAD LIZ pārvaldības sistēmā. Pēc ģeotelpiskā iesnieguma iesniegšanas LAD 2025. gada sezonas lauki tiek importēti arī LIZ pārvaldības sistēmā, un lauksaimnieki var ievadīt informāciju, kas nepieciešama ekoshēmu atbalsta nosacījumu izpildei.
Ja lauksaimniekam nepieciešams iesniegt informāciju dienestam par to, kā tiek saimniekots konkrētā laukā, tagad to ērti var izdarīt, izmantojot karti. Lietotnē var atvērt lauku bloku karti, izvēlēties atbilstošo lauku un iesūtīt par to informāciju. Piemēram, lauksaimnieks šādi var iesūtīt dienestam nepieciešamos fotoattēlus, lai parādītu, ka saimniecībā konkrētā laukā tiek izpildītas prasības 4. ekoshēmas atbalsta saņemšanai vai citiem atbalsta veidiem.
Arī šogad VAAD sniegs individuālās konsultācijas par datu iesniegšanu. Tālrunis konsultācijām: 67336733 vai 27338864; e-pasts: lizps.atbalsts@vaad.gov.lv. Konsultācijas iespējamas arī klātienē tuvākajā VAAD reģionālajā nodaļā un Lielvārdes ielā 36, Rīgā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem