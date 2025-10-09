Lauksaimniecības tehnikas ražotājs "New Holland" ir ieviesis jaunu mainīgās kameras rituļu prešu 'Roll-Belt' 1 sēriju 2026. gadam, kurā ietilpst 451, 461 un 561 modeļi.
Galvenie uzlabojumi attiecas uz savācēja dizainu un padeves kontroli.
Visi modeļi tagad ir aprīkoti ar viena veltņa vēja aizsargu un par 60% lielāku veltņa diametru (21,3 cm), kas uzlabo presēšanu un materiāla padevi.
Roll-Belt 561 ir pieejams ar jaunu divu veltņu aizsargu adaptīvai vadībai atkarībā no apstākļiem. Ir atjaunināti arī atloki, lai nodrošinātu labāku malu padevi, ir palielināts aizsargu skaits, un pieskrūvējamā konstrukcija vienkāršo to regulēšanu. Presēm ir uzlaboti gultņi, lai pasargātu tās no putekļiem.
Roll-Belt 561 var aprīkot ar ActiveWeigh precīzu rituļa svara mērīšanu.
Visi modeļi tagad ir saderīgi ar ISOBUS III klasi, lai nodrošinātu labāku saderību ar traktoru monitoriem. Turklāt ir ieviestas divas jaunas monitoru iespējas: IntelliView IV Plus un IntelliView 12. Presēm ir piešķirta arī tradicionālā dzeltenā krāsa, nevis sarkanā. Jaunie modeļi pārdošanā nonākšot jau šogad.
