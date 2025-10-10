Āfrikas cūku mēris (ĀCM) Latvijā ir klātesošs jau vairāk nekā desmit gadu, un, ja sākotnēji daudzi cerēja, ka ar laiku slimība izzudīs, šodien ir skaidrs – mums ar to būs jāsadzīvo arī turpmāk. ĀCM nepazūd, bet saglabājas vidē, un labvēlīgos apstākļos tas pie mazākās iespējas atjaunojas. Tam pretī var stāties tikai kopīgiem spēkiem.

Diemžēl par šo slimību joprojām klīst daudz mītu un nepatiesu stāstu. Vieni apgalvo, ka tas ir īpaši Latvijas apstākļiem radīts vīruss, citi – ka tā ir konspirācija ar mērķi iznīcināt cūkkopību mūsu valstī. 

Patiesība ir daudz vienkāršāka – Āfrikas cūku mēris strauji izplatās visā pasaulē. Tas skar ne tikai Latviju, bet arī daudzas Eiropas Savienības valstis un Āziju. Mēs neesam unikāli – šī ir globāla problēma.

