Valdība apstiprinājusi grozījumus prasībās augļu sulām un tām līdzīgiem produktiem, kas paredz augļu sulu un nektāru ražotājiem iespēju ieviest ražošanā jaunus produktus, kā arī izmaiņas augļu sulu produkcijas marķējumā.
Izmaiņas noteikumos paredz iespēju augļu sulu ražotājiem ražot jaunus produktus ar samazinātu dabīgā cukura saturu. Vienlaikus noteiktas arī produktu ar samazinātu dabīgā cukura saturu ražošanā atļautās sastāvdaļas, procesi un vielas.
Ražotājiem paredzēta iespēja arī augļu sulu marķējumā brīvprātīgi lietot norādi: augļu sulas satur tikai dabīgu cukuru.
Savukārt augļu nektāru ražotājiem būs jāpiemērojas jaunajām un precizētajām prasībām par cukura un/vai medus daudzuma pievienošanu augļu nektāros – tas atkarīgs no augļiem, no kuriem sula iegūta.
Noteikts, ka pārtikas piedevu – saldinātāju – būs atļauts pievienot tikai augļu nektāram.
Ar izmaiņām prasībās ir iekļauts cidonijas latīniskais nosaukums (Cydonia oblonga L.). Tas nepieciešams, lai atšķirtu Latvijā audzētās krūmcidonijas (Chaenomeles japonica) no cidonijām (Cydonia oblonga L.), ko audzē Eiropas dienvidos un kam ir citādāka ziedu krāsa, augļa forma un garša, no kuras ir atkarīgs minimālais sulas vai biezeņa saturs cidoniju nektārā.
Tas nozīmē, ja nektāru ražos no cidonijām (Cydonia oblonga L.), tad minimālajam augļu sulas vai biezeņa saturam cidoniju nektārā ir jābūt vismaz 50%. Savukārt, ja nektāra ražošanā izmantos krūmcidonijas (Chaenomeles japonica), tad minimālajam augļu sulas vai biezeņa saturam krūmcidoniju nektārā ir jābūt vismaz 25%.
Noteikts, ka produktus, kas ražoti un marķēti pirms jauno izmaiņu spēkā stāšanās dienai – 2026. gada 14. jūnijam –, varēs turpināt tirgot līdz esošo krājumu izpārdošanai.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem