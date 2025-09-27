Lielbritānijas un Singapūras tehnoloģiju uzņēmums "Dyson", kas pazīstams kā putekļsūcēju un matu žāvētāju ražotājs, pārsteidzis pasauli ar inovatīvu pieeju lauksaimniecībai.
"Dyson Farming" ir pabeidzis unikālus inovatīvas dārza zemeņu audzēšanas sistēmas testus, kas Apvienotajā Karalistē palielināja ražu par iespaidīgiem 250%!
Eksperiments notika 10,5 hektāru siltumnīcā Linkolnšīrā, kur jau audzē vairāk nekā 1,2 miljonus zemeņu krūmu, kas gadā saražo līdz pat 1250 tonnām ogu.
Jaunajā tehnoloģijā ierasto rindu vietā tiek izmantotas vertikālas 5,5 metrus augstas konstrukcijas, kas atgādina panorāmas riteņus. Uz tām tiek novietotas paplātes ar augiem, kas lēnām rotē, vienmērīgi sadalot piekļuvi saules gaismai un ziemas mēnešos papildinot to ar LED apgaismojumu.
Tas ļāvis ievērojami palielināt augu skaitu ierobežotā siltumnīcas platībā un optimizēt to augšanas apstākļus.
Katra iekārta, kuras izmērs ir salīdzināms ar diviem divstāvu autobusiem, ir aprīkota ar pārdomātu pilienveida apūdeņošanas un ūdens novadīšanas sistēmu, kas uztur sakņu sistēmas veselību.
Siltumnīcā strādā arī roboti, kas vāc nogatavojušās ogas, naktī apstaro augus ar ultravioleto gaismu, lai novērstu pelējuma veidošanos, un atbrīvo plēsīgos kukaiņus pret laputīm.
Turklāt siltumnīca ir savienota ar bioreaktoru, kas pārstrādā kultūraugu atliekas biogāzē. Iegūtais siltums, elektrība un CO₂ tiek izmantoti, lai visu gadu uzturētu stabilu mikroklimatu, un organiskās atliekas tiek atgrieztas laukos kā mēslojums.
Dyson Farming plāno paplašināt tehnoloģiju uz citiem kultūraugiem, demonstrējot, kā inženiertehniskie risinājumi var radikāli mainīt lauksaimniecības nākotni.
