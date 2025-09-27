Lielbritānijas un Singapūras tehnoloģiju uzņēmums "Dyson", kas pazīstams kā pu­tekļsūcēju un matu žāvētāju ra­žotājs, pārsteidzis pasauli ar ino­vatīvu pieeju lauksaimniecībai.

"Dyson Farming" ir pabeidzis unikā­lus inovatīvas dārza zemeņu au­dzēšanas sistēmas testus, kas Apvienotajā Karalistē palielināja ražu par iespaidīgiem 250%!

Eksperiments noti­ka 10,5 hektāru siltumnīcā Linkolnšīrā, kur jau audzē vai­rāk nekā 1,2 miljonus zemeņu krūmu, kas gadā saražo līdz pat 1250 tonnām ogu. 

Jaunajā tehno­loģijā ierasto rindu vietā tiek iz­mantotas vertikālas 5,5 metrus augstas konstrukcijas, kas atgā­dina panorāmas riteņus. Uz tām tiek novietotas paplātes ar augiem, kas lēnām rotē, vienmērīgi sadalot piekļuvi saules gaismai un ziemas mēnešos papildinot to ar LED apgaismojumu. 

Tas ļāvis ievē­rojami palielināt augu skaitu ie­robežotā siltumnīcas platībā un optimizēt to augšanas apstākļus. 

Katra iekārta, kuras izmērs ir salī­dzināms ar diviem divstāvu auto­busiem, ir aprīkota ar pārdomā­tu pilienveida apūdeņošanas un ūdens novadīšanas sistēmu, kas uztur sakņu sistēmas veselību. 

Siltumnīcā strādā arī robo­ti, kas vāc nogatavojušās ogas, naktī apstaro augus ar ultravio­leto gaismu, lai novērstu pelēju­ma veidošanos, un atbrīvo plē­sīgos kukaiņus pret laputīm. 

Turklāt siltumnīca ir savieno­ta ar bioreaktoru, kas pārstrā­dā kultūraugu atliekas biogā­zē. Iegūtais siltums, elektrība un CO₂ tiek izmantoti, lai visu gadu uzturētu stabilu mikroklimatu, un organiskās atliekas tiek at­grieztas laukos kā mēslojums. 

Dyson Farming plāno paplašināt tehnoloģiju uz citiem kultūrau­giem, demonstrējot, kā inženier­tehniskie risinājumi var radikāli mainīt lauksaimniecības nākotni.  

