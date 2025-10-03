Zemkopības ministrija (ZM) rosina precizēt normatīvo regulējumu par lielgabarīta atļaujas saņemšanu traktortehnikai un tās piekabēm, nosakot, ka traktortehnikas atļauja piedalīties ceļu satiksmē nebūtu jāatjauno gadskārtēji.
Vienreiz to saņemot, atļaujai ir jābūt derīgai līdz šīs tehnikas kalpošanas laika beigām, ja netiek veiktas tehniskas vai konstruktīvas izmaiņas, kas ietekmē iepriekš apstiprinātos vai atzītos transportlīdzekļa konstruktīvos risinājumus tā, ka tiek mainīti uzskaites tehniskie dati un galvenie konstruktīvie parametri un to dēļ var mainīties transportlīdzekļa lietošanas mērķis, veids, tips, grupa, apakšgrupa vai kategorija.
Zemkopības ministrija jau ir sagatavojusi precizējumu Ministru kabineta 2010. gada 6. aprīļa noteikumiem Nr. 343 Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem, paredzot ieviest beztermiņa lielgabarīta atļauju, kas būs spēkā līdz brīdim, kad transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentā tiek izdarīti grozījumi vai transportlīdzeklim veiktas tehniskas vai konstruktīvas izmaiņas, vai tas tiek norakstīts.
