Lai kā arī kāds censtos apklusināt vai izsmiet tos, kuri uzdrošinās par to runāt, tomēr ar ūdeni darbināms dzinējs, nenodzēšama liesma, vismaz uz divām nedēļām paēdinoša tablete, vēzi pilnībā izārstējoša ierīce un vēl daudz kas tamlīdzīgs nemaz nav tikai zinātniska vai pat absolūti nezinātniska fantastika, bet gan tādi izgudrojumi, kas jau pasen ir radīti, taču dažādu iemeslu dēļ uz visstingrāko noslepenoti un cilvēcei nav pieejami. Kas par to liecina tik lielā mērā, lai patiešām varētu atļauties tā runāt?
Līdz pat jaunu orgānu izaudzēšanai
Visos laikos vienmēr uzradušies tādi sensacionāli izgudrojumi, kas spēj vārda vistiešākajā nozīmē pasauli apgāzt otrādi, taču lielākoties tos piemeklējis bēdīgs liktenis – tie pilnībā noslepenoti un nav kļuvuši par visas cilvēces īpašumu. Un tam, kā pauduši mūsdienu pētnieki un speciālisti, esot vismaz trīs iemesli.
Runājot par mūsdienām, vispirms jāmin lielo megakorporāciju merkantilās intereses. Piemēram, plašsaziņas līdzekļos jau sen vēstīts par kādu ierīci, kas it kā spējot faktiski acumirklī izārstēt cilvēku no vēža. Par to jau pašā šā gadsimta sākumā kā viens no pirmajiem sāka runāt vācu zinātnieks Henrihs Vīzendangers. Tam diemžēl pamatā bija fakts, ka tobrīd viņš pats pārliecinoši gāja bojā kā neglābjams onkoloģijas pacients. Kad notikumu attīstība jau kļuva pavisam bēdīga un ārsti viņam pavēstīja, ka dzīvošanai atlicis aptuveni viens mēnesis, Vīzendangers rada iespēju uzrunāt žurnālistus un sabiedrību, tādējādi it kā laužot savulaik doto (pārdoto) zvērestu par attiecīgas informācijas neizpaušanu. Viņš pauda, ka pirms vairākiem gadiem piedalījies kādā globālā projektā, kas apvienojis vismaz 50 zinātniekus no daudzām pasaules valstīm, kuru uzdevums bijis unikāla pretvēža līdzekļa radīšana. Un – viņiem tas esot arī izdevies!