Ēģiptes dienvidaustrumu daļā nesen konstatēta plankumainā hiēna (Crocuta crocuta), kas šajā reģionā esot unikāls pirmais tāds gadījums vairāku tūkstošgadu laikā.
Plankumainās hiēnas ir Āfrikā visizplatītākie bara plēsēji, kas parasti mīt uz dienvidiem no Sahāras, aptuveni starp 17. ziemeļu un 28. dienvidu platuma grādu. Sekojot mājdzīvnieku savvaļas ganāmpulkiem, tās spēj dienā pārvarēt līdz 27 kilometriem lielu attālumu, lieliski pielāgojas dažādiem apstākļiem, tāpēc to apdzīvotības areāls ir pietiekami liels. Bet, arī neskatoties uz to, tām pamatā vairāk patīk savannas ar nelielām kokaudžu saliņām, un tik tālu virzienā uz ziemeļiem un praktiski tuksnesī šie dzīvnieki neesot manīti patiešām ļoti sen – vismaz piecus gadu tūkstošus.
Tiesa, pētnieku rīcībā šis konkrētais individuālais drosminieks nonāca jau beigts, jo to bez liekas šaubīšanās bija nogalinājuši vietējie lopkopji – plēsoņa jau bija paspējusi nokost vairākas kazas. Taču šī plankumainā hiēna vismaz bija nofotografēta un arī nofilmēta. Viens no pētnieku grupas dalībniekiem Abdulla Nagī teicis, ka viņa pirmā reakcija bijusi šaubas un absolūta neticība, taču tieši videomateriāls viņu esot pārliecinājis, un viņš patiešām juties pamatīgi satriekts, jo nav gaidījis ieraudzīt plankumaino hiēnu mūsdienu Ēģiptes teritorijā.
Pētnieki secinājuši, ka jaunais plankumaino hiēnu migrācijas koridors ir sekas tā dēvētajam “Sarkanās jūras aktivitātes” fenomenam, ar ko saprot periodisku parādību, kuru izraisa neparasti spēcīgi nokrišņi un pat plūdi Tuvo Austrumu zemēs, kas varētu sekmēt augu valsts palielināšanos Āfrikas tuksnešainajās zonās. Nolūkā pārbaudīt šo savu hipotēzi pētnieki lietoja dažādas specializētās analīzes metodes, izmantojot pavadoņu sarūpētos attēlus, kas veikti laika posmā no 1984. līdz 2022. gadam. Rezultātā noskaidrojās, ka aizvadīto 10 gadu laikā šajās teritorijās patiešām bijis vairāk nokrišņu nekā vairākus gadu desmitus iepriekš, un tas varētu nozīmēt, ka Ēģiptes dienvidu teritorija plankumainajām hiēnām vairs nav tik skarba vide, kā tas bijis pēdējos vismaz piecus tūkstošus gadu.
