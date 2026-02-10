Nesen Ķīnas lielākais izdevums "Žeņmiņ Žibao", kas ir Ķīnas Tautas Republikas Komunistiskās partijas oficiālais preses orgāns, publicējis pārsteidzošu stāstu par kādu tagad jau pensionāru pāri, kas 54 gadus nodzīvojuši... alā.
Noskaidrots, ka uz šo savdabīgo dzīvesvietu pāris pārcēlies jau tūlīt pēc salaulāšanās pagājušā gadsimta 60. gados, jo viņiem nav bijis naudas, lai varētu uzbūvēt savu māju dzimtajā ciematā, savukārt par iespēju nopirkt dzīvokli pilsētā varēja nesapņot, tāpēc tapis lēmums par šādu ļoti neparastu “ģimenes ligzdiņu”. Kad Ļjans Dzifu un Lī Sujina ievācās alā, tā bija absolūti neiekārtota, taču pēc pusgadsimta tā esot pat ļoti neslikti pielāgota dzīvošanai: tur ir trīs guļamistabas, virtuve un pat ļoti liela viesistaba, kā arī turpat līdzās iekopta saimniecība ar dārzu un dažām cūkām un vistām...
Gluži nesen Ļjans nosvinējis savu 81. dzimšanas dienu, bet Lī ir mazliet mazāk – 78 gadi. Varas iestādes beidzot viņiem piedāvājušas arī modernu un sabiedrībā labiekārtotu dzīvesvietu, taču pāris no tās kategoriski atteicies. Protams, arī cienījamais vecums lāgā nav piemērots kardinālai dzīvesveida mainīšanai, lai gan viņi paši apgalvojuši, ka galvenais iemesls tomēr esot gluži cits: neesot ticības, ka vēl kaut kur varētu būt tik ideāls klimats kā viņu alā, kur vasarā vienmēr ir patīkami vēss, savukārt ziemā – nekad nav auksti.
Turklāt līdztekus tam, ka šie ļaudis spējuši ne tikai praktiski nevainojami iekārtot savu sadzīvi, viņi laida pasaulē un izaudzināja četrus bērnus. Viņu meitas un dēli tagad ir pieauguši un, protams, nedzīvo vairs alā, bet gan dažādās vietās lielajā Ķīnā, regulāri viesojoties pie saviem vecākiem viņu “dzimtajā” alā. Var piebilst, ka šī tagad jau par leģendāru kļuvusī ala atrodas valsts dienvidrietumu daļas provincē Sičuaņā, netālu no pilsētas Ņjančunas.
