Vēstures pētnieki šo “septiņgadu karu” mēdz dēvēt arī par “faktiski pirmo pasaules karu”. Jā, tas patiešām bija vērienīgs konflikts, lai gan dēvēt to tieši par “pasaules” – tas tomēr būtu mazliet pārspīlēti. Šajā slaktiņā piedalījās tikai četras puses: tradicionālās agresīvākās, asiņainākās citu pasaules tautu paverdzinātājas Britānija, Francija, Portugāle un Spānija. Citas valstis to sajuta tikai netiešā veidā. Jau tajā laikā karadarbība risinājās faktiski uz visas zemeslodes, bet jo sevišķi tas skāra jaunatklāto Ameriku, kur galvenokārt par laupījumu savstarpēji kāvās Francija un Anglija.

Avotos uzsvērts, ka angļi kā karotāji izrādījušies ņiprāki par frančiem, lai gan zināmas arī tādas epizodes, kurās gala rezultāts bijis tieši pretējs. Par vienu no ievērojamākajām kaujām mēdz uzskatīt Viljama Henrija forta jeb cietokšņa aplenkumu, kas saistībā ar tās iznākumu interesanta arī ar to, ka skaidri apliecināja balto un indiāņu atšķirības domāšanā un karadarbības veikšanā (abas okupētajās teritorijās savstarpēji karojošās laupītāju armijas savā ierindā plaši izmantoja vietējo sabiedroto indiāņu cilšu ļaudis).

Vārdu sakot, viss iesākās ar to, ka 1755. gada rudenī angļi uzbūvēja cietoksni Džordža ezera dienvidu galā, kas tādējādi ļāva viņiem kontrolēt šīs apkaimes svarīgāko ūdens maģistrāli. No vienas puses, tas padarīja ļoti neērtu franču pārvietošanos no Kanādas uz Olbanu, no otras puses – deva angļiem iespēju uzkrāt spēkus pirms iecerētā iebrukuma Kanādā. Abi šie apstākļi nekādā ziņā neapmierināja frančus.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē