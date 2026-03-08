Dānijas parlaments savas pastāvēšanas vēsturē pirmo reizi ieviesis obligāto militāro dienestu sievietēm. Vēstīts, ka šāds lēmums pieņemts saistībā ar pieaugošo militāro investīciju apjomu un vispārējo tēriņu palielināšanos ne tikai agresīvākajās, bet visās NATO dalībvalstīs.
Jaunie nosacījumi paredz, ka kopš 2025. gada 11. jūlija 18 gadu vecumu sasniegušās dāņu sievietes obligātā kārtā piedalīsies tā dēvētajā iesaukuma loterijā. Iepriekš viņas varēja doties dienēt armijā brīvprātīgā kārtā, veidojot ne vairāk kā ceturto daļu no visa armijas kontingenta. Var atgādināt, ka Dānijā ir vismaz seši miljoni iedzīvotāju un tās profesionālajā armijā ir aptuveni deviņi tūkstoši profesionālo militāristu, bet tagad līdz 2033. gadam ieplānots iesaucamo daudzumu palielināt no 4,7 līdz 6,6 tūkstošiem.
Viena no brīvprātīgajām karotgribētājām Katrina plašsaziņas līdzekļiem teikusi: “Patlabanējā situācija pasaulē to pieprasa.” Viņas kolēģe Anna Sofija visnotaļ tradicionālā manierē savukārt piebildusi, ka, iespējams, dažas jaunās sievietes varētu arī justies sarūgtinātas par “uzvaru” loterijā, taču daudzas gluži noteikti “savā dzīvē atklās daudz ko jaunu”.
Tāpat dienesta laiks pagarināts no ierastajiem 4 līdz 11 mēnešiem, un šajā laikā paredzēta piecu mēnešu tā dēvētā pamata sagatavošana un sešu mēnešu dienests atbilstoši norīkojumam, plus vēl dažādas papildnodarbības. Dānijas varas pārstāvji pauduši, ka šāda veida jauniesaucamo loka paplašināšana uzskatāma par plaša mēroga armijas atjaunināšanu, kam piešķirti konkrēti budžeta līdzekļi aptuveni septiņu miljardu eiro apmērā, lai tādējādi iespētu valsts militāros tēriņus atbilstoši ASV prasībai palielināt apjomā virs 3% no valsts kopprodukta apjoma.
Tiesa, zinoši ļaudis vienlaikus brīdinājuši, ka šā lēmuma pieņēmēji diemžēl ir ļaudis, kuri maz saprot to, kas īsti ir militārais dienests, tāpēc jau drīz sagaidāmas nopietnas problēmas ar infrastruktūru un ar reālas iekšējās jeb dienesta vardarbības uzplūdiem, uzsverot, ka armijas adaptēšanās dienestā esošo sieviešu kopējā daudzuma palielināšanai prasīšot ilgus gadus, tādējādi, iespējams, sagaidot laikus, kad ideja par to, ka “patlabanējā situācija pasaulē to pieprasa” varētu būt jau kardināli mainījusies uz kaut ko pavisam citu.
