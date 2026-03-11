Pagājušā gadsimta 90. gadu pašā sākumā ASV būtiski pārskatīja savu iepriekšējo militāro doktrīnu, izšķiroties par labu speciāla masu iznīcināšanas ieroča radīšanai un pielietošanai. Avotos vēstīts, ka 1996. gadā Pentagona slepenajos gaiteņos uzradies īpašs ziņojums “Laikapstākļi kā spēka pavairotājs: laikapstākļu pakļaušana 2025. gadā”, un tajā gluži nepārprotami norādīts: manipulācijas ar klimatu “piedāvā karadarbības īstenošanas paņēmienus, kas kaujas lauku noformē ar līdzekļiem, kādi iepriekš nebija iespējami”...
Tālāk pieminētajā dokumentā vēl esot vēstīts, ka laikapstākļu ietekmēšanas metodes sniedz ļoti plašas iespējas apspiest pretinieku, tāpēc ASV laikapstākļu ietekmēšanas tehnoloģijas, visticamāk, kļūs par vienu no tā dēvētās nacionālās drošības politikas sastāvdaļām, ieskaitot gan iekšējos, gan arī starptautiskos aspektus. ASV plāni saistībā ar ģeofiziskajiem cilvēku masveida iznīcināšanas ieročiem patiešām šķiet globāli. Avotos citēts Pentagona ziņojums: “...2025. gadā amerikāņu aerokosmiskie spēki varēs pārvaldīt laikapstākļus, jauno tehnoloģiju attīstību pārvēršot ārkārtīgi vērtīgā kapitālā. Laikapstākļu modifikācija ASV, iespējams, kļūs par nacionālās drošības pamatsastāvdaļu. Ņemot vērā to, ka 2025. gadā mūsu nacionālās drošības stratēģija sevī ietvers laikapstākļu modifikāciju, mēs turpināsim nepārtraukti pilnveidoties šajā jomā...”