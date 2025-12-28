Brižita pati vienmēr atzinusi: viņa nekad nav bijusi patiešām īsta aktrise.

Bobs Dilans savu pirmo uzrakstīto dziesmu veltījis tieši Brižitai Bardo un tieši viņas 15 gadu vecumā. Kaismīgs viņas pielūdzējs esot bijis arī Džons Lenons. Savukārt šā materiāla autoram jaunībā bija kāds draugs, kurš PSRS demonstrētās filmas ar Brižitas piedalīšanos bija noskatījies teju vai simtiem reižu katru, visas galvenās ainas un pat veseliem blāķiem dialogu zināja no galvas, un noteiktu posmu dzīvē ar viņu nebija nekā cita, par ko runāt, kā tikai par “Babetīti”. Gluži kā vēl miljoniem viņas cienītāju visā pasaulē...

Balerīnas jaunība

Brižitas māte Anna Marija Misela (1912–1978) un viņas tēvs Luijs Bardo (1896–1975) dzimuši Parīzē, un viņi apprecējās 1933. gadā. Luijs bija izglītots inženieris, absolvējis Augstāko elektrotehnikas skolu un vēlāk kopā ar savu tēvu Šarlu strādājis ģimenes uzņēmumā, kas ražoja acetilēnu un saspiestu gaisu. Tostarp Luijs aizrāvās arī ar fotografēšanu un dzejošanu, ir publicējis vairākus dzejoļu krājumus, no kuriem viens viņam pat sagādāja Franču akadēmijas Vekelena prēmiju, un viņa mājā bieži viesojās dažāda ranga tā laika Parīzes bohēmas spīdekļi. Kā 1. Pasaules kara veterāns Luijs bija saņēmis arī prestižo Goda Leģiona ordeni.

Gadu pēc Luija un Annas Marijas apprecēšanās – 1934. gada 28. septembrī – viņiem piedzima meita Brižita Anna Marija Bardo. Kopā ar jaunāko māsu Mariju Žannu, kura pasaulē nāca 1938. gada 5. maijā, Brižita uzauga stingri ieturētās katoļu tradīcijās un, protams, mācījās katoļu skolā. Bērnībā viņai bieži mainījās aukles un guvernantes, un viena no viņām bija itāliete, kura palīdzēja jau mazotnē Brižitai apgūt itāļu valodu, kas apliecināja viņas iedzimtās atmiņas spējas. Tostarp bērnībā Brižitu neviens (arī viņu pašu ieskaitot) neuzskatīja par ļoti daiļu, varbūt pat otrādi: meitene ilgstoši sirga ar alerģiskiem izsitumiem un ambliopiju (stāvoklis, kad redzes asums samazināts saistībā ar dažādu iemeslu dēļ izraisītiem acs un smadzeņu sadarbības traucējumiem), bija spiesta nēsāt speciālas brilles tuvredzībai un arī zobu skavas, tāpēc pati allaž izteikti kautrējās par savu ārieni.

