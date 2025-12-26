Pirmā krāsa, kas asociējas ar pirti, ir zaļa – dažādās nokrāsās un toņos tā pirtī ir visos gadalaikos un rituālos. Vasarā vairāk ar lapu kokiem. Ziemā dabiski zaļo krāsu iegūst caur skujkokiem. Zaļā ir viena no pamatkrāsām arī latviešu folklorā. Zaļā ir dzīvības krāsa. Tā simbolizē snaudošos spēkus dabā un arī veģetāciju. Zaļais apzīmē arī gribu un pārliecību, zemes spēku. 

Zaļā krāsa latviešu folklorā minēta arī kā pārejas krāsa, kas apzīmē pāreju starp dažādiem stāvokļiem, gadalaikiem – no ziemas uz pavasari un vasaru, kad zaļā krāsa ir savā kulminācijā, kā arī pārejā uz ziemu, kad zaļās lapas pazūd un paliek vairs tikai skuju zaļums. Tātad kā atbalsts dažādos iniciācijas, pārejas procesos arī cilvēka dzīvē. Skujas ziemā savukārt ienes svaigumu, atver elpceļus ar ēteriskajām eļļām, kas ir to sastāvā, palīdz atbrīvoties no smaguma. Katru no skuju kokiem var izmantot citādi, jo to iedarbība ir atšķirīga. Kā katrs skujkoks iedarbosies, var saprast, pavērojot kokus dabā. 

Egles zari parasti liecas uz leju, egļu meži ir biezi, tajos maz iespīd saule, un arī zem egļu zariem tikpat kā nekas neaug, jo trūkst gaismas un saules. Egles arī folklorā ir raksturotas kā patvērums, kā ieeja pazemes valstībā.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē