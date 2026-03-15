Sahāras tuksnesī gada laikā mēdz būt ne vairāk par pieciem lietus gadījumiem, turklāt atsevišķos reģionos tādi var nebūt pat vairākus gadus. Tāds rets notikums tur visbiežāk izpaužas kā ļoti spēcīgas, bet arī ļoti neilgas lietusgāzes.
Protams, šis ūdens nav tas, kas iztvaikojis no vietējās zemes virskārtas, bet to no mitrajām teritorijām atnes vēji. Šādi vēji regulāri tiecas nokļūt tuksnesī, taču allaž neizbēgami sastopas ar praktiski nepārvaramiem šķēršļiem: virs Sahāras valda lejupejošās gaisa plūsmas, tās uzsilst un tādējādi neļauj formēties lietus mākoņiem. Tostarp klimata sasilšanas ietekmē virskārtas temperatūras samazina šo gaisa nolaišanās procesu, savukārt vēsturiski izveidojies “jumts” virs tuksneša kļūst mazāk efektīvs. Vienlaikus pieaug kontinentu un okeāna temperatūru starpība – sauszeme uzsilst ātrāk par ūdeni, un tas neizbēgami nozīmē vēju pastiprināšanos.
Bet nesen pētnieki izveidoja 40 dažādus klimatiskos modeļus nolūkā prognozēt nokrišņu režīmu Āfrikā 21. gadsimta otrajā pusē. Šie modeļi balstīti divos iespējamajos turpmākajos atmosfēras antropogēnās piesārņošanas scenārijos: viens paredz mērenus izplūdes gāzu izmešus, otrs – ievērojamu to palielināšanos.
Visos gadījumos veidojas aina, ka vidēji Āfrikā lietus līs aizvien biežāk un vairāk, savukārt konkrēti Sahāru salīdzinājumā ar laika posmu no 1965. līdz 2025. gadam sagaida par 75% vairāk nokrišņu.
Pētnieki brīdina, ka tas novedīs pie negatīvām sekām. Augu valsts atdzīvošanās būšot īslaicīga, savukārt kopumā vietējais klimats kļūšot tikai vēl ekstremālāks: aizvien biežāk būs pēkšņi plūdi, kas sagraus ceļus, cauruļvadus un tamlīdzīgi, un kopumā tādi procesi tikai pastiprina augsnes eroziju. Turklāt vēl saistībā ar biežāku lietus izkrišanu var ievērojami samazināties tuksneša putekļu aiznešana pa gaisu, un ir taču zināms, ka šis savdabīgais sausais mēslojums dod gluži konkrētu labumu Atlantijas okeānam: Sahāras gaisa slānis apspiež tropisko vētru veidošanos, turklāt putekļu daļiņas kalpo kā aizsegs saules starojumam un tādējādi mazina okeāna ūdens uzsilšanu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu