Mēs nevaram visas planētas iemītniekus sadalīt divpadsmit daļās – atbilstoši tā dēvētajai Saules zīmei*, tomēr katrā horoskopā ir kāds graudiņš patiesības. It īpaši tajos, kas raksturo personības attieksmi un izpausmes dažādās jomās, tostarp mīlestībā. Šīs jūtas skārušas ikvienu no mums, un ikvienā ir vēlme mīlēt un tapt mīlētam. Kā teicis pazīstamais franču rakstnieks Viktors Igo: “Dzīve ir ziedu dārzs, bet mīlestība – medus.” Uz jūtu izpausmēm var palūkoties arī ar zināmu humora devu.

Auns

Mīl kā Formula 1 braucējs – ar pilnu jaudu un bez bremzēm. Ja esi viņa acīs interesants, Auns jau pēc piecām minūtēm domā, kā jūs kopā vecumdienās barosiet baložus parkā. Romantika? Protams, bet ar piedzīvojumu garšu – pikniks uz jumta vai buča, skrienot pāri ielai pie sarkanās gaismas. Par attiecību dinamiku nebūs jāsūdzas.

Vērsis

Izbauda attiecības nesteidzīgi un ar komfortu, it kā viss notiek pie trīs kārtu vakariņām glaunā restorānā. Šo jūtu pasauli tēlaini varētu salīdzināt ar Michelin izsmalcinātību, proti, laba liellopu gaļa Burgundijas vīnā jāiemarinē laikus un pats vīns jābauda nesteidzīgi. Ja Vērsis iemīl, tad nopietni. Var kļūt privātīpašniecisks.

Dvīņi

Mīlestība un jūtu izpausmes – it kā skanētu radio divās frekvencēs vienlaikus. Vienu brīdi komplimenti un jūtu apliecinājumi, otru – filozofiski jautājumi par globālām tēmām. Viņu mīlestība ir kā čats ar 1000 ziņām dienā: sākas ar “Čau!” un beidzas ar: “Kā tu domā, vai eksistē karmiskie dvīņi*?” Taču ar Dvīņiem nekad nav garlaicīgi!

